Este sábado las finales de la Liga Municipal de Baloncesto

La Liga Municipal de Baloncesto llega este sábado a su fin en su tercera edición, luego de tener sus duelos de semifinales, que se llevaron a cabo en las instalaciones del Condado del Sauzal.

Los encuentros efectuados permitieron no solo apreciar el crecimiento de las quintetas participantes, sino que además han logrado que se cumpla el objetivo del certamen, que en este caso es promover la actividad física y brindad alternativas a niños y jóvenes de la zona norte de la ciudad.

Los resultados fueron los siguientes, en la categoría 09-11 (temporada regular), el equipo de Huracán "C" derrotó 14-12 a Leones "A". Por su parte en la categoría 05-06 la escuadra de Huracán "A" se embolsó la victoria 20-0.

En la categoría 09-11 se tuvo frente a frente a ACDM Chamas "C" que derrotó 10-6 a Skanet "C", mientras que en la 07-08 (temporada regular), ACDM Chamas "B" aplastó 19-9 a Skanet "B".

Ya en la categoría Intermedia varonil se enfrentaron los equipos de Toros y Pistones, con triunfo para los primeros por 42-32. Además el equipo de Mama Chamas gana 18-15 a Cobach19 en la categoría Intermedia Femenil.

En la segunda semifinal de la categoría Intermedia varonil, la escuadra de Titanes gana 34-21 al Deportivo PG. El Deportivo Campana derrota 18-15 a Team Cracksen Intermedia Femenil, mientras que Raptor´s ganó 19-14 a Lobos en la categoría 05-06.

Las finales se juegan de la siguiente manera, en la categoría 09-11 Huracán "C" vs ACDM Chamas "A"; en la categoría 05-06 Huracán "A" vs. Raptor´s.

En la categoría Intermedia Varonil Toros vs. Titanes, mientras que en la categoría Intermedia Femenil Mama Chamas vs. Deportivo Campana.