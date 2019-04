Esteban Loaiza comienza su vida en prisión

San Diego, California (EFE).- El exlanzador mexicano Esteban Loaiza se entregó a las autoridades de California (EEUU) para cumplir una condena de tres años de cárcel, por posesión y distribución de drogas.



Loiza, de 47 años, ingresó el viernes en una corte federal de San Diego en compañía de su abogada y familiares, y se abrió paso ante las decenas de periodistas que buscaron en vano una declaración del deportista.



En marzo pasado, el exjugador de béisbol fue condenado a 36 meses prisión y cinco años de libertad condicional, aunque esta última parte de la condena no la cumpliría dado que se prevé sea deportado una vez concluya su tiempo en prisión.



Tras ser arrestado en febrero de 2018 en el sur del Condado de San Diego, Loaiza se declaró culpable en agosto pasado por posesión de 20 kilos de cocaína con la intención de distribuirla, y que equivale a medio millón de dólares.



La Fiscalía pidió una sentencia de casi cinco años, pero la juez de distrito Janis Sammartino dictó finalmente tres años de cárcel.



"Está consciente de que se equivocó (...) y quiere seguir con su vida. No está intentando hacer excusas ni minimizar, él quiere pagar por lo que hizo", declaró su abogada Janice Deaton a las afueras del edificio federal.



Deaton manifestó que a su cliente se le considerará el tiempo que ya estuvo detenido y se espera se le resten meses por buena conducta.



Loaiza, quien apareció delgado a causa de la diabetes que padece, contará con la atención médica adecuada, señaló su abogada, quien precisó que en los próximos días se determinará en qué prisión de mínima seguridad cumplirá su sentencia y mientras tanto se mantendrá en el Centro Correccional Metropolitano.



El exlanzador quiere rehacer su vida una vez que salga de prisión y le gustaría ser entrenador de béisbol y ayudar a jóvenes a no caer en malas decisiones, dijo su abogada.



Nacido en Tijuana (México), Esteban Loaiza inicio en 1995 su trayectoria profesional, durante la cual jugó con los Medias Blancas de Chicago, los Dodgers de Los Ángeles o los Rangers de Texas, entre otros equipos.



Loaiza fue esposo de la cantante Jenni Rivera, de la que se divorció dos meses antes de que la artista falleciera en un accidente de avión en 2012.