Esteban Ocon se salva de sanción tras incidente en la sprint de Qatar

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió no sancionar a Esteban Ocon, tras el incidente que protagonizó durante la carrera sprint que se realizó en Qatar.

En la misma, Ocon se estrelló con Nico Hülkenberg y se llevó al piloto de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, cuyo monoplaza terminó dañado.Los comisarios de la competencia lo consideraron como un "incidente de carrera" y por ello, no habrá sanción para el francés. El accidente se presentó cuando "Checo" empezaba a remontar posiciones, ya que había caído al sitio once.En el giro número once de diecinueve fue cuando se dio el problema que les impidió a los tres pilotos sumar puntos en la carrera.Aún no se sabe si el monoplaza de "Checo" estará en perfectas condiciones para encarar la carrera del Gran Premio de Qatar.¿A qué hora y dónde ver la carrera del Gran Premio de Qatar?La cita para la carrera del Gran Premio de Qatar será este domingo, 8 de octubre, a las 11:00 (hora del centro de México) en el Circuito Internacional de Losail y se transmitirá a través de FOX Sports Premium."Mis mecánicos tendrán una noche dura preparando el coche para mañana. El fin de semana no ha terminado y vamos a darlo todo para sacarlo adelante", escribió el piloto mexicano en sus redes sociales.