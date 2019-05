Esto todavía no se acaba: Caixinha; "no nos confiaremos", dice "El Piojo"

Pedro Caixinha, timonel del Cruz Azul, no quiso revelar los sentimientos encontrados, de angustia e impotencia, como lo que expresaron los rostros de sus jugadores al salir en silencio del Estadio Azteca.

"Estamos en entretiempo, perdiendo, lo sabemos pero esto todavía no se acaba", apuntó el lusitano, para no perder la mínima ilusión celeste que queda.

Con una desventaja de dos goles (3-1 para el América), pero con el tanto en modo visitante, el estratega no quiso admitir derrota hasta que se cumplan los 90 minutos del domingo, en el Estadio Azteca.

Caixinha no quiso opinar sobre las decisiones del árbitro Jorge Isaac Rojas, quien no señaló un penalti sobre Yoshimar Yotún en la primera mitad.

El entrenador tiene dos días para reajustar, antes del duelo de vuelta, a jugarse el domingo en el mismo escenario. Queda a las pruebas de Orbelín Pineda. El volante salió lesionado antes del minuto 10 por un choque con el portero azulcrema.

"El Piojo" advierte que no deben confiarse

Miguel Herrera no quiere que a su América le suceda lo mismo que al Barcelona o al Ajax. El entrenador azulcrema no comparó el nivel futbolístico con los clubes europeos, simplemente recordó lo sucedido en la semana dentro de la Champions League.

La ventaja de 3-1 a favor de las Águilas, explicó "El Piojo", no les garantiza el pase a las semifinales del Clausura 2019 y no quieren caer en la conformidad, ya que el domingo se juega la vuelta y el Cruz Azul con dos goles los dejaría fuera, siempre y cuando el América no marque.

"Hemos visto lo que pasó en la Champions League, ventajas que parecían importantes y sabemos cómo terminaron. La nuestra es buena, pero queda mucho por jugar y no hay que dejarles algún espacio", indicó.

En la semana, el Barcelona y el Ajax dejaron escapar una ventaja de tres goles y fueron eliminados. Aunque el tipo de futbol en Europa es muy distinto al mexicano, Herrera prefirió ser cauteloso.

"Estamos como si fuera el medio tiempo", atajó el Piojo, quien valoró que su equipo rompiera la racha de una decena de cotejos sin perder de los cementeros: "Venían con 10 partidos de gran nivel, pero el nuestro [equipo] está fuerte y sólido, con un plantel vasto y lo hemos demostrado. Nos pudimos ir con más ventaja, pero así es esto".

Las Águilas le dieron la vuelta al marcador y se ajustaron a la táctica planteada por el luso Pedro Caixinha.