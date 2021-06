Estoy muy feliz, la carrera fue muy loca: Checo Pérez

Este domingo el piloto mexicano Sergio Pérez se coronó en el Circuito Callejero de Baku, sede de otros dos de sus podios en la máxima categoría del automovilismo.

Emocionado, Checo explicó cómo se dio su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, su segunda como piloto de la Fórmula Uno y primera en Red Bull. "Estoy muy feliz por hoy. La carrera fue muy loca", comentó el volante nacional, antes de beber la champaña de las celebraciones.

Gran parte del domingo, Pérez vio a su compañero, Max Verstappen, a lo lejos, mientras la presión de Lewis Hamilton (Mercedes) siguió por detrás de él; sin embargo, al neerlandés se le ponchó un neumático trasero y se impactó ante el muro, por lo que abandonó la pista.

Las banderas rojas aparecieron y frenaron la carrera por varios minutos, por lo que la tensión aumentó y el suspenso se apoderó del Circuito Callejero de Baku. En el reinicio –con el resto de los volantes sobre la parrilla de salida– el inglés presionó al mexicano, pero no pudo dar vuelta en la primera curva, lo que dejó abierto el triunfo.

"Tuve su presión desde el principio", narró Checo sobre Hamilton. "En el reinicio, alcancé a dar la vuelta lo más tarde que pude, él [Lewis] también intentó, pero no pudo hacerla".

El de Mercedes se siguió de largo y no sumó puntos.

Pérez también mandó un mensaje de apoyo hacia Verstappen, quien dejó la carrera por la falla en su goma trasera.

"Max se merecía la victoria y hubiera sido increíble tener el primer y segundo lugar para el equipo. Estuvimos cerca de retirar el auto, pero terminamos la carrera por suerte".

El mexicano cerró que este triunfo es "un impulso de motivación para mí y el equipo".