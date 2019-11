Estoy muy feliz por el Balón de Oro, pero lo mejor fue ser campeón: Verón

El atacante brasileño Gabriel Verón, elegido con el 'Balón de Oro' como el mejor jugador del Mundial Sub'17 de fútbol disputado en Brasil, expresó su satisfacción por la distinción, pero manifestó que su mayor alegría fue consagrarse campeón de la categoría con la 'Canarinha'.



"Es el día más feliz de mi vida. Estoy muy feliz por el 'Balón de Oro', pero lo más importante fue el título de campeón y le dedico la distinción a todos los deportistas que me ayudaron en la cancha", declaró Verón a los periodistas en el estadio Bizerrao de la ciudad de Gama, en la capital brasileña.



Brasil, con un gol en el tiempo de descuento del recién ingresado Lázaro, remontó a México por 1-2 y conquistó el cuarto título del Mundial Sub'17 y, de paso, se sacó la espina de la final de Perú 2005 que había pedido ante los mexicanos.



Kaio Jorge, de penalti, y Lázaro convirtieron para la 'Canarinha', mientras que Bryan González había puesto en ventaja al 'Tri'.



Con las ausencias de Talles Magno, delantero titular del Vasco da Gama que se lesionó en los octavos, y de Reinier, atacante del Flamengo que no fue cedido por su club para disputar el Mundial, la responsabilidad sobró para Gabriel Verón y Kaio Jorge, a la postre el Balón de Oro y el tercer goleador del torneo respectivamente.



Verón indicó que el festejo por el título debe durar "sólo hasta hoy", para después concentrarse, "a partir de mañana", nuevamente en el trabajo con su club, el Palmeiras de Sao Paulo, equipo con el que disputará la final regional de una de las divisiones inferiores.



El delantero admitió que en la jugada de penalti, avalada por el VAR y que significó el empate transitorio de Brasil en el minuto 84, "no pensé que fuese a marcarlo en el primer momento".



La decisión arbitral del letón Andris Treimanis, tras la jugada polémica, fue duramente criticada por el técnico mexicano, Marco Antonio Ruiz, y jugadores del 'Tri', como el centrocampista Josué Martínez.