Eva Longoria, inversionista de Necaxa, apoya sistema sin ascensos en Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Uno de los temas más polémicos que rodean al futbol mexicano es el regreso del ascenso y descenso, donde algunos equipos están de acuerdo y otros no, como es el caso del Necaxa, o al menos así lo manifestó Eva Longoria, inversionista de los Rayos.

En palabras de la actriz y directora estadounidense, el sistema erradicado en 2019 "es un tema muy candente. Me gusta que no haya ascensos. Me gusta que todos estemos en una liga con playoffs, entramos y salimos. Todo ese tema de ascensos y descensos me resulta muy estresante. Ni siquiera podía imaginar ese formato. Y esa es la diferencia entre 'Welcome to Wrexham' y 'Necaxa' como serie: no tenemos ese factor de ascenso y descenso", confesó Longoria en ESPN.

Eva Longoria no es como cualquier inversionista que llega en la Liga MX y no se involucra con su club. Por el contrario, en repetidas ocasiones se la ha visto en el estadio Victoria apoyando a los Rayos, usando la camiseta rojiblanca y con el escudo como funda personalizada de su celular. Incluso ha sido captada por cámaras hablando con Nicolás Larcamón, ex director técnico del equipo.

"Nosotros, especialmente en Necaxa, tenemos un gran legado como club. Tenemos una gran historia de esos días de gloria y de esos campeonatos. Así que estar a la altura de ese legado, intentar regresar a esos días de gloria, es de lo que se trata el viaje. Así que sí, si lo hubiéramos hecho, igual habría invertido, porque sigo pensando que invertir en el futbol mexicano, en particular, es una de las ligas más competitivas del mundo. Producimos mucho talento y jugadores increíbles que se mueven por todo el mundo. Así que, sí, sigo pensando que es una gran oportunidad de negocio, sin duda", agregó.

Longoria es parte del grupo propietario de los Rayos desde 2021, y su llegada al club atrajo a otras figuras de Hollywood como Ryan Reynolds y Rob Mac, propietarios del equipo galés Wrexham.

Necaxa tendrá su serie en Disney++

Con Eva Longoria como productora, se estrenará una serie titulada "Necaxa" con la intención de mostrar el club, el estadio Victoria y el ambiente de Aguascalientes al mundo.

Se llevó a cabo con apoyo de los productores de "Bienvenidos al Wrexham", y se estrenará el 8 de agosto en Disney++.