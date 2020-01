Ex del Real Madrid es acusado de intento de asesinato

Raúl Bravo, ex jugador del Real Madrid no solo es el principal sospechoso de una red de apuestas deportivas. Ahora es señalado como quien intentó asesinar a su ex compañero de equipo, Darlo Kovacevic, quien salió ileso de un atentado con arma de fuego.

El diario serbio Telegraf señala que Bravo, que jugó con Kovacevic en el Olympiacos de Grecia fue quien planeó el atentado. "Hasta ahora las autoridades griegas no tienen evidencia y no pueden confirmarlo, pero hay una línea de investigación", asegura el Telegraf, que añade que todo podría ser porque: "Kovacevic podría haber estado al tanto de algunos detalles sobre la compra y venta de partidos en España".

El auto donde se transportaba el serbio fue balanceado, el jugador salió de éste y se tiró al piso para arrastrarse hasta un lugar seguro. Las heridas provocas por la caída lo llevaron al hospital, y no son de gravedad.

La policía griega no ha encontrado la bala que se disparó al futbolista, y todo hace pensar que solo fue una llamada de atención. "Cuando salí del auto vi un hombre venir hacia mí. Oí un disparo y después se alejó" dijo el futbolista ex del Real Madrid.

Raúl Bravo quien está libre bajo fianza, pero se le acusa de ser el líder de la Operación Oikos, que amañaba partidos en España, se deslindó de esta operación. En cuanto fue puesto en libertad fichó con un equipo regional de España. Bravo jugó con los Merengues en dos etapas: 2001-2003 y 2004-2009.