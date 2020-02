Excelentes resultados obtuvieron gimnastas

Una excelente cosecha de 27 medallas fueron las que obtuvieron las 8 representantes de la Academia Rytmo de San Luis Potosí, luego de su participación dentro de la Copa IDEA Aguascalientes 2020 de Gimnasia Rítmica, que tuvo lugar durante el pasado fin de semana.

En la Clase IV-C Nuria Reséndez Cid, obtuvo primer lugar en manos libre, pelota, segundo en cuerda y primero en el All Around; por su parte, Mariana Méndez Padilla, primer lugar en cuerda y segundo en pelota, manos libre y segundo en el All Around.

En la Clase III-A, Valeria Ortiz Galván alcanzó segundo lugar en clavas, cinta, cuarto en pelota y quinto en cuerda para un tercer lugar All Around; Ana Sofía Lira Vázquez, segundo lugar en cinta, sexto en cuerda, séptimo en All Around; Montserrat Gómez Retes, décimo tercer lugar en All Around.

En la Clase I-A, Mariana Gómez Retes, obtuvo, tercer lugar en clavas, cuarto lugar en cuerda y cinta y tercer lugar All Around; en la Clase I-B, Bárbara Massa Saraya, fue primer lugar en cinta, segundo en clavas y segundo en All Around; Estefanía Ruiz Castillo, primer lugar en aro, segundo en cinta, quinto en clavas y tercero en el All Around.

Todas ellas estuvieron bajo la supervisión de las entrenadoras, Sofía Díaz de León Lastras, Claudia Díaz de León Lastras y Lorena Azcona Chávez.