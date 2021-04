Excomentarista de TV Azteca se lanza como candidato a diputado

Omar Zerón, quien durante quince años estuvo en los medios de comunicación como reportero y comentarista deportivo, se ha arrojado a la política. Zerón Castañón, será candidato por el Partido Encuentro Social para contender por la diputación del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, de donde es originario.

"Siempre he sido un muchacho que ha querido ayudar a su comunidad, siempre me he interesado en que mi pueblo natal, Huejutla, sea conocido, pero por las cosas buenas que tiene y esa es mi intención, ayudar a mi municipio y ayudar al país en general".

El excomentarista en TV Azteca y Multimedios, se sumó al proyecto del PES, "porque creo que es muy importante que en la política se vean caras nuevas, no gente quemada como la tenemos ahora, políticos que están quemados, y creo que podemos ayudar al municipio y al país".

Zerón, en caso de ser elegido, buscará pertenecer a la Comisión del Deporte, "porque estoy muy interesado en que los jóvenes cuenten con espacios deportivos, que nuestros deportivos obtengan las oportunidades, las becas que merecen; que en Huejutla haya mejores ciclo pistas, canchas, y claro sin descuidar otras cuestiones igual de importantes como el empleo, la ganadería, la agricultura, combatir la violencia contra la mujer".

El haber pertenecido a los medios de comunicación, lo ve sólo como una manera de acercarse más a la gente:

"Claro que desde hace tiempo, cuando camino por las calles de mi ciudad, me preguntan por el Cruz Azul, las Chivas, el Viernes botanero, (Christian) Martinolli, y bueno, eso ayuda a estar más en contacto y conocer más lo que hace falta".

Huejutla es la cabecera de 15 municipios, tiene una población de 120 mil personas, pero juntando todos los municipios suman más de 300 mil.

"Quiero ayudar a la gente, poner en las mesas ideas frescas, yo no soy alguien que busque otras cuestiones, sólo quiero ayudar".