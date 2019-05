Exdirectivos del Cruz Azul explotan contra Caixinha

Pedro Caixinha debería ser castigado por sus declaraciones contra los fanáticos que protestaron fuera de las instalaciones de Cruz Azul en la Noria. Y si no, "que vaya a chin...", opinaron exdirectivos del futbol mexicano.

El portugués señaló que esos seguidores "eran pagados", y como... "Aquí con un par de pesos pagan muertes".

"Fueron muy exageradas y fuera de todo contexto (las declaraciones), que [Caixinha] hable de futbol, que jugaron un buen partido y que no les alcanzó, que 'esperemos el próximo torneo estar en la Liguilla y por fin lograr un campeonato', eso es lo que los aficionados quieren, pero lo que dijo está fuera de lo que debe ser el futbol, esos temas los debe manejar otra persona", criticó Rafael Lebrija, ex dirigente multicampeón con Toluca.

Emilio Maurer, ex presidente de la Primera División, coincidió con Lebrija: "Fue una falta de inteligencia del entrenador. Lo deberían castigar por el bien de la Liga. Si dice que por 'dos pesos aquí se mata', le juntamos 50 [pesos] y que vaya a chingar a su madre de donde viene", recriminó. "No debemos permitir ese tipo de declaraciones de ninguna manera".

Con las acusaciones tras la eliminación en el torneo de Liga, Caixinha se expone a una investigación de oficio y a una posible multa, por faltar al artículo 8 del Código de Ética, que dice:

"El respeto a la integridad moral de los otros es uno de los principios más importantes dentro del fútbol federado, por lo que no se deberá realizar ningún tipo de declaración que tienda a desacreditar, desprestigiar, causar perjuicio o daño, o ir en detrimento de un tercero. En esta misma tesitura, cualquier sujeto a este Código de Ética deberá abstenerse de emitir juicios públicos sobre el desempeño del Cuerpo Arbitral, de los Comisarios, de la FMF, sus órganos de gobierno y sus integrantes, así como de terceros involucrados, que tengan como intención o efecto, desacreditar, denostar, desprestigiar y/o causar perjuicio o daño".