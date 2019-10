Exdoctora del Atlético de San Luis denuncia trato desigual y exige disculpa pública por despido

En el Atlético de San Luis impera un trato desigual entre las escuadras varonil y femenil, denunció la ex médico del equipo de mujeres, Anyul Abud Flores.

Entre las observaciones realizadas por la profesionista, quien hace unas semanas fue despedida por la directiva del plantel, se incluyen las restricciones al equipo femenino para el uso de instalaciones, apoyo para viajes y salarios.

UN DEBUT POR ENCIMA DE LAS EXPECTATIVAS

El pasado 15 de julio de 2019 debutó en primera división del futbol mexicano el Atlético de San Luis Femenil ante 11 mil 200 aficionados, cifra de asistencia que superó la expectativa de la directiva, hecho que fue evidenciado por la carente organización y personal para la venta de boletos e ingreso al estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Dicha situación obligó a los organizadores a abrir más zonas del recinto para albergar a toda la afición que se dio cita pare ser testigo del debut de equipo en el futbol profesional.

En la Jornada 3 recibió al América y registró una entrada de 17 mil 113 aficionados, siendo ese encuentro el de mayor asistencia hasta el momento. En la Jornada 5 jugó contra Tiburones ante siete mil 840 espectadores. Finalmente en la Jornada 13 se enfrentó contra León con una asistencia de dos mil ocho personas.

Los tres encuentros fueron los de la mayor afluencia en toda la Liga MX Femenil. Fue así como el equipo potosino se colocó dentro de las escuadras con mayor asistencia a los partidos de futbol.

En las 13 jornadas disputadas hasta el momento, tiene un registro total de 102 mil 128 aficionados que han asistido, con boleto pagado, al coloso de Valle Dorado, de los 293 mil 595 espectadores que suma en total la Liga MX Femenil, según información del sitio oficial de la Liga.

CARENCIAS EVIDENTES

A pesar de la respuesta positiva por parte de la afición potosina, la directiva parece no responder de la misma manera.

El equipo femenil opera con carencias visibles que se reflejan en los resultados al ubicarse en la posición 17 de la tabla general con apenas ocho puntos, señaló la ex médico del Atlético de San Luis Femenil, Anyul Abud Flores, quien además de denunciar despido injustificado, aseguró que hay trato desigual entre el equipo varonil y femenil en cuanto al uso de instalaciones, apoyo para viajes y salarios.

La primera observación que hizo Abud Flores fue la negativa de la directiva para proporcionar boletos de avión para viajar de Ciudad Juárez hacia San Luis Potosí, después un partido en aquella ciudad. O bien el pago de una noche de hotel para que las jugadoras pudieran descansar y evitar los riesgos a la salud que implica un viaje de más de 20 horas después de un desgaste deportivo de tal magnitud.

"El problema principal empezó a raíz de que yo quise obtener el mismo beneficio de los regresos en avión y no por mi comodidad sino por la de las niñas que sí jugaron... yo como quiera no jugué, pero ellas sí, yo por eso lo hice... Parte de ser la médico del equipo no es sólo ver lo que pasa en el campo, es ver más allá", señaló.

Además se refirió al uso de áreas comunes en las instalaciones de la Presa, restringido o sujeto a las actividades del equipo varonil. Un ejemplo de ello es el gimnasio, que hasta el pasado 30 de septiembre -fecha en la que Anyul Abud fue cesada del cuerpo médico-, sólo se les permitió su uso una vez, lo que limita a las jugadoras para estar físicamente en forma, rendir al 100 por ciento y evitar lesiones durante la actividad deportiva.

Otro de los beneficios que le niegan a la escuadra potosina es el uso del comedor, sólo se les ofrece una comida antes de sus partido como local, lo que implica que las jugadoras tengan que invertir en su alimentación, situación que se les dificulta sobre todo a las foráneas, que aparte tienen gastos adicionales de vivienda.

Ante dicha situación la ex médico consiguió el patrocinio por parte de la carnicería "La Blanquita" que semana tras semana, proporciona a ocho jugadoras la dosis de carnes que incluye su dieta, además de una colecta que realizan tres personas ajenas al club para despensa, a fin de que puedan cumplir con las exigencias físicas que demanda un equipo de futbol profesional.

"No es posible que un equipo como el Atlético de San Luis Femenil, que es filial de un club europeo (Atlético de Madrid), no pueda proporcionar cosas básicas como la alimentación para sus jugadoras, hecho que sí pasa con el equipo varonil, entonces no hay igualdad y se les exige exactamente lo mismo", indicó.

Aunque aseguró desconocer los salarios del equipo varonil y femenil, Abud indicó que las dificultades físicas y de alimentación que atraviesan las jugadoras son el reflejo de la precariedad de los salarios, de otro modo ellas con su sueldo podría sin problema satisfacer todas sus necesidades.

En los inicios de la Liga MX Femenil, en el 2017, la Encuesta Global de Salarios Deportivos la colocó como la peor pagada a nivel mundial, al ocupar el décimo primer sitio. En promedio, el salario mensual de las futbolistas era de entre tres mil 400 y tres mil 500 pesos al mes.

UNA LLAMADA Y UN DESPIDO

A través de una llamada telefónica, Anyul Abud Flores fue notificada sobre su despido del cuerpo médico del Atlético de San Luis Femenil, aparentemente sin una justificación sobre su desempeño médico y sí luego de una serie de "enfrentamientos" por denunciar dichas irregularidades y exigir un trato igualitario entre hombres y mujeres.

Las constantes observaciones -aseguró- incomodaron al director deportivo, Jordi González López, quien en diversas ocasiones le llamó la atención por cuestiones personales como el uso de sus redes sociales, su manera de vestir, su injerencia en temas administrativos pero que influían en la salud de las jugadoras como el tema de los boletos de avión y la alimentación.

Incluso puso en duda su desempeño profesional en un grupo de WhatsApp, hecho que jamás pasó con ningún otro integrante de ninguna área de las subdivisiones.

La ex médico del equipo potosino fue alumna destacada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con amplia trayectoria en rotaciones hospitalarias y premios por sus investigaciones a nivel local, nacional e internacional.

Aseguró que su despido del Atlético de San Luis no tiene una justificación profesional y sí tintes machistas y personales.

"Cuando el doctor Emmanuel Díaz de León, (jefe del cuerpo médico del Club), me dijo que quería hablar conmigo por un supuesto enfrentamiento entre yo y el profesor Martín Casas, (director técnico), hecho del que se quejó Jordi González López y lo que supuestamente orilló a mi despido, yo le dije que yo creo que el problema fundamental es que el genital que yo tengo, es distinto al que esperan en ese Club para tratarme como igual... Por eso exijo una disculpa pública y que se aclaren los verdaderos motivos de mi despido y que no se manche mi trayectoria profesional por pedir las mismas condiciones para las niñas".

Finalmente aseguró que no es la única mujer que ha sido cesada del equipo, indicó que hay por lo menos otra compañera que por temor a afectaciones en su labor profesional, no ha querido denunciar los hechos, pero que también su despido se basa en "chismes" y no tiene nada que ver con su labor profesional, situación que tiene que terminar.