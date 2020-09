Exhiben irregularidades de la Liga de Balompié Mexicano

El exjefe de prensa de la llamada Liga de Balompié Mexicano (LBM), Javier Levy, que fue despedido hace apenas unas semanas, ha publicado en Twitter todas las irregularidades que se han vivido en la empresa propiedad de Víctor Montiel y su hijo, que van desde promesas no cumplidas hasta ceses que se dice fueron injustificados.

En primer lugar hizo un resumen cronológico de cómo empezó a surgir la empresa, y como todo se fue degenerando debido a malas decisiones y nepotismo, acusa.

"Lo prometido es deuda, va un hilo con los capítulos planeados hasta ahora de mis #MemoriasLBM y uno que otro párrafo de lo que ya está avanzado", escribió en redes sociales.

· CAPÍTULO I - Agosto-diciembre de 2019, reuniones preliminares, primeros acuerdos y un montón de propuestas sin sentido.

· CAPÍTULO II - Enero de 2020, comenzaba el trabajo fuerte. Toda la preparación para la presentación oficial del 29 de enero.

· CAPÍTULO III - La presentación oficial del 29 de enero. Todo lo que salió mal, pero pocos se dieron cuenta.

· CAPÍTULO IV - 45 maravillosos días. Decenas de propuestas de equipos recibidas, decenas de entrevistas para todo tipo de medios, nos habían recibido con entusiasmo.

· CAPÍTULO V - 14 de marzo de 2020. Alerta roja en el país por Covid-19, todo había cambiado en unos días. La dificultad se multiplicaba.

· CAPÍTULO VI - A pesar de la contingencia sanitaria, seguíamos avanzando. Se presentaron grandes nombres en la organización: Carlos (Salcido, se presume), Ramón (Morales) y "Pollo".

· CAPÍTULO VII - A pesar de todo, se empiezan a cerrar los equipos fundadores. La liga comenzaba a tomar forma. El optimismo estaba al 100.

· CAPÍTULO VIII - Primer gran rompimiento. Pelea de socios, despido de la estructura deportiva. Nepotismo y ocurrencias a la orden del día.

· CAPÍTULO IX - Luz y sombra. Lo bueno: CONIFA, Campamento de Talentos, se cierra en 19 equipos. Lo malo: Cremonesse, Lobos BUAP, brote de Covid.

· CAPÍTULO X - Mi salida, la hija del presidente, las amenazas. Un año de trabajo a la basura, porque el presidente reaccionó como papá.

Después, comenzó a dar detalles de las charlas que hubo en distintas reuniones, donde se hace ver qué la idea surgió de un grupo de personas a las cuales más tarde se reunió Víctor (¿Montiel?). El ex empleado a la LBM, prometió dar más detalles en próximas publicaciones.

"Es muy curioso que en una pequeña oficina de no más de 10 metros cuadrados, se pudiera gestar el inicio de un proyecto de relevancia internacional. Ahí todos apretados, nos comenzamos a reunir Juan, David, Hugo, Adrián y su servidor".

"'Torneo largo de entrada', dijo alguno. '¡A huevo!', contestamos todos. 'Pero en México también nos gusta la liguilla', reviraba uno más. 'Pues hacemos una también, y luego que jueguen el campeón del torneo largo y el de las finales en un campeón de campeones'".

"Un domingo cualquiera. No conocía a la mitad de los asistentes, así que comenzaron las presentaciones. Estaban Víctor, Rafa, Mario, Óscar, Emilio, Kevin. 'Mira Javier, él es Víctor', me señaló Juan. 'Así que tú eres Víctor, pues mucho gusto', le dije con un poco de desparpajo".

"Alternábamos el Toks de Circunvalación, como otra de las 'sedes'. Empezamos a recibir visitas, como Jorge. Con contactos en Sudamérica, se comprometió a conseguir 15 millones de dólares por los derechos con Gol TV. Al final, resultó ser una patraña de dimensiones colosales".

"El 2019 llegaba a su fin, aunque lo nuestro apenas iba a comenzar. Ya se había discutido el 29 de enero de 2020 en varias ocasiones. Si hicieron cálculos, planes, juntas para reportar avances, pero se veía difícil. No estábamos listos".

Y sigue sin estar listo. Continuará...