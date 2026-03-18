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Exitosa Carrera Atlética ´Camino de la Justicia´

Por Romario Ventura

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
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Exitosa Carrera Atlética ´Camino de la Justicia´

Con una destacada participación y un ambiente familiar, el pasado viernes por la noche se llevó a cabo con éxito la Carrera Atlética Camino de la Justicia, organizada por el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, teniendo como escenario el Parque Tangamanga I, donde cerca de 500 corredores se dieron cita para competir en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros.

En la prueba de 10 kilómetros categoría mayores de 50 años varonil, el primer lugar fue para Sergio Zambrano Gómez con un tiempo de 48:21, seguido por Enrique Martens Rodríguez y Jorge Martínez Medina en la segunda y tercera posición, respectivamente.

Dentro de la categoría menor de 50 años femenil en los 10 kilómetros, la victoria fue para Norma Ávila Gaspar al detener el cronómetro en 53:52, seguida por Adriana Arellano Acosta y Elvira Bravo Zamarrón.

Por su parte, en la categoría menor de 50 varonil 10K, el triunfo correspondió a Polo Alberto Colunga Sierra con un destacado tiempo de 39:08. El podio lo completaron Enrique Gerardo Martens Pizzuto y Jesús David Parra Delgado.

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En la distancia de 5 kilómetros libre femenil, Carolina del Socorro Ramírez se quedó con el primer lugar con tiempo de 24:12, seguida de Elvia Santuario Armendáriz y Nohemí Rojas Muñoz. Mientras que en la rama varonil, Axel Azael Salas Camacho se llevó el triunfo con marca de 21:20, superando a Erick Alonso González y Ulises Elvira Roque.

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