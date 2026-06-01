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Exitosa Gala de Atletismo

El evento reunió a representantes de diferentes estados y municipios

Por Romario Ventura

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Exitosa Gala de Atletismo
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      En un ambiente de entusiasmo, convivencia familiar y gran nivel competitivo, se llevó a cabo con éxito la Quinta Gala de Atletismo de la Liga Diamante 2026 en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo "Plan de San Luis", evento que continúa consolidándose como una importante plataforma para el desarrollo y promoción de esta disciplina en la entidad y la región.

      La gala reunió a representantes de diferentes estados y municipios, fortaleciendo el carácter regional y nacional del evento. En esta edición se contó con la presencia de atletas y equipos provenientes de Ciudad de México, Zacatecas, Tamazunchale, Xilitla, Cerritos, Matehuala y San Luis Potosí Capital, quienes contribuyeron a elevar el nivel de competencia y a enriquecer la experiencia deportiva.

      La participación de corredores, saltadores y lanzadores de distintas edades confirmó el crecimiento que ha tenido la Liga Diamante, convirtiéndose en un espacio de encuentro donde niñas, niños, jóvenes y atletas experimentados pueden medir su desempeño, adquirir experiencia competitiva y continuar su formación deportiva.

      Uno de los aspectos más destacados de esta quinta edición fue el fortalecimiento de las pruebas promocionales, consideradas fundamentales para el desarrollo técnico de las nuevas generaciones. A través de estas competencias, los pequeños atletas tienen la oportunidad de dar sus primeros pasos en las disciplinas de carreras, saltos y lanzamientos, construyendo las bases para su futuro dentro del atletismo.

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      Además de los resultados deportivos, la jornada destacó por la convivencia entre atletas, entrenadores y familias, quienes contribuyeron a crear un ambiente de apoyo y motivación para todos los participantes.

      La organización del evento agradeció el esfuerzo de cada atleta por su entrega en la pista, el compromiso de los entrenadores en la formación de nuevos talentos y el respaldo permanente de los padres de familia, quienes desempeñan un papel fundamental en el crecimiento deportivo de sus hijos.

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