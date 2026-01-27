Exitosa la Primera Gala de Atletismo

La Liga Diamante de Atletismo celebró con gran éxito su Primera Gala de Atletismo, evento que marcó el inicio oficial de la temporada y reafirmó a este proyecto como uno de los más activos y estables del deporte en el estado.

La competencia se desarrolló en la pista del Centro de Talentos y Alto Rendimiento "Estadio Plan de San Luis", donde se dieron cita atletas de distintas edades y categorías, desde promocionales hasta libre y máster, quienes demostraron un alto nivel competitivo y un notable compromiso deportivo.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje póstumo a Luis Federico Vera Fabregat, reconocido impulsor del atletismo potosino. El acto contó con la presencia de sus familiares, hermanas e hijos, quienes realizaron una importante aportación para otorgar premiación en efectivo en las pruebas de 800 y 1,500 metros planos, distancias representativas en la trayectoria deportiva de Federico.

Durante el homenaje, Patricia Vega Fabregat, hermana del homenajeado, dirigió un emotivo mensaje de agradecimiento, en el que exhortó a madres y padres de familia a continuar apoyando a niñas, niños y jóvenes en su formación y desarrollo dentro del atletismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta primera gala, la Liga Diamante reafirma su compromiso con el desarrollo integral del atletismo, al ofrecer espacios de competencia constantes, accesibles y formativos, permitiendo a los atletas participar en diversas pruebas en una misma jornada, fortaleciendo así su experiencia competitiva y la continuidad deportiva.

Finalmente, la organización agradeció la participación de atletas, entrenadores, jueces, familias y aliados, quienes han sido pieza clave para el crecimiento sostenido de este proyecto deportivo, el cual dará continuidad a su calendario anual de galas a lo largo del 2026.