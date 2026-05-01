Exitoso Encuentro de Atletismo Máster

Con una destacada participación de atletas, entrenadores y miembros de la comunidad deportiva, la Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí, A.C. llevó a cabo con éxito el Primer Encuentro por el Atletismo Máster 2026, celebrado en las instalaciones del Colegio Miguel M. de la Mora.

El evento tuvo como objetivo principal consolidar la organización del atletismo máster en la entidad, además de establecer estrategias de trabajo, fomentar la participación activa y proyectar el desarrollo deportivo para el presente año.

Durante la jornada se abordaron temas clave para el crecimiento de esta disciplina, entre los que destacaron la afiliación 2026, el fortalecimiento de la comunidad máster, la presentación del programa anual de actividades, así como el análisis de resultados del Campeonato Nacional Máster de Campo Traviesa 2026.

Asimismo, se discutieron aspectos relacionados con la planeación de participación en el Campeonato Nacional de Lanzamientos, la organización del Campeonato Estatal de Pista y Campo 2026 y la preparación rumbo al Campeonato Nacional de la especialidad. De igual forma, se presentaron avances en la organización del Campeonato Nacional de Marcha y Ruta 2026, evento en el que San Luis Potosí fungirá como sede.

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Uno de los momentos más significativos fue la entrega de reconocimientos a los atletas potosinos que participaron en el Campeonato Nacional Máster de Campo Traviesa, destacando su esfuerzo, disciplina y resultados obtenidos a nivel nacional.

Además, se generó un espacio de diálogo donde los atletas compartieron propuestas, experiencias y puntos de vista, fortaleciendo el sentido de comunidad y el trabajo en equipo dentro del atletismo máster.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Asociación, José Sergio Martínez Tovar, quien resaltó la importancia de la unidad, la organización y el compromiso de los deportistas para continuar posicionando a San Luis Potosí como un referente nacional en esta categoría.