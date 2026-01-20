logo pulso
Exitoso Serial de Campo Traviesa

Se celebró la segunda fecha del CAFA en Monte Caldera

Por Romario Ventura

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Exitoso Serial de Campo Traviesa

El pasado domingo 18 de enero se llevó a cabo la segunda fecha del Serial de Campo Traviesa que organiza el Centro de Acondicionamiento Físico-Atlético (CAFA), bajo la dirección del entrenador Fernando Montelongo, teniendo como sede la comunidad de Monte Caldera, donde se registró una destacada participación de más de 550 corredoras y corredores.

La competencia se desarrolló en las distancias de 10 y 5 kilómetros, en ambas ramas, ofreciendo un exigente recorrido que puso a prueba la resistencia y preparación de las y los participantes, quienes respondieron con gran entusiasmo y nivel competitivo.

En los resultados generales de la prueba de 10 kilómetros varonil, el primer lugar fue para José Luis Vázquez, del equipo Chyes, con un tiempo de 46:19; el segundo sitio lo ocupó Cruz Alejandro Medina Saucedo, del equipo IRC, al detener el cronómetro en 47:00, mientras que el tercer puesto fue para Sebastián de Jesús Alonso Delgado, del equipo Endek, con 48:14.

En la rama femenil de 10 kilómetros, Ximena Stevens se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 58:35; seguida por Imelda Pérez Tepes, del equipo Joselos, con 58:50, y en la tercera posición finalizó Margarita Pérez Contreras, del equipo Bodoquines, con un registro de 1:00:15.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por su parte, en la distancia de 5 kilómetros femenil, Martina Ávila Gaviño, del equipo Gravel, se llevó el triunfo con tiempo de 33:05; el segundo lugar fue para Angélica Mabel Huerta Ruiz, con 33:45, y el tercer puesto para Ana Desiree Morales Espino, con 33:47.

Finalmente, en los 5 kilómetros varonil, Hugo Preciado, del equipo Galgos Zorros Runners, se quedó con el primer lugar al cronometrar 33:10; seguido muy de cerca por Ian Alejandro Pérez Martínez, del equipo Galgos Zorros, con 33:12; y en la tercera posición se ubicó Francisco Méndez Hernández, del equipo Amigos del Parque, con un tiempo de 36:56.

