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Exitoso torneo de Fisicoconstructivismo

Por Antonio Loría De Regil

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Exitoso torneo de Fisicoconstructivismo

Exitoso resultó el Torneo Mr y Miss San Luis Juvenil y Veteranos de Fiscoconstructivismo, efectuado el pasado domingo en el auditorio del SEER del barrio de Tlaxcala, donde se hizo presente un buen número de aficionados y familiares de los aproximadamente 75 competidores de diferentes categorías y ramas femenil y varonil.

Los ganadores de las distintas categorías y ramas, obtuvieron su derecho de representar en el evento nacional a San Luis Potosí, Este torneo selectivo fue organizado por la Asociación Potosina de Fisicoconstrutivismo y Fitness, que preside Josefina Hernández Flores, que con su nuevo equipo de colaboradores estuvieron a cargo de la organización. 

Culturismo, categoría Infantil juvenil 18 años, 1º Mateo Ponce Camarillo, San Luis Potosí. Categoría Fakika men´s phsique juvenil, 1º Luis Angel Balderas, Rioverde, S.L.P.. Categoria Bikini fitness juvenil, 1º Dalilia García Morales, San Luis Potosí. Culturismo clásico juvenil, 1º Oswaldo Moreno Agundis, San Luis Potosí. Categoría Wellness fitness, 1º Mia Guadalupe Lázaro Guzmán, San Luis Potosí.

Categoria Fisiculturismo varonil juvenil 75 Kg, 1º Luis Angel Balderas, Rioverde, S.L.P.. Fisiculturismo varonil juvenil más de 75 Kg, 1º Oswaldo Moreno Agundis, San Luis Potosí. Categoría Bikini fitness master, 1º Dora Lilia Vázquez Zúñiga, Matehuala, S.L.P.. Categoría Wellness fitness master, 1º Lizeth Alejandra Ramírez Vidales, San Luis Potosí. Fisicoculturismo categoria Veteranos 40-49 años, 1º Adrián Hernández Ochoa de Tanquian, S.L.P.

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Todos ellos y ellas estarán representando en la fase nacional a nuestro Estado, junto con los que resultarón triunfadores en el Estatal de Mr y Miss San Luis, celebrado semanas anteriormente.

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