Exitoso Torneo de Raquet del "Día del Amor y la Amistad"

Con una destacada participación y un gran ambiente deportivo, del 11 al 14 de febrero de 2026 se llevó a cabo el Torneo de Raquetbol "Día del Amor y la Amistad", el cual concluyó con saldo positivo en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde, considerado la cuna del raquetbol en la entidad.

El certamen reunió a más de 60 participantes, quienes protagonizaron intensos y emocionantes encuentros en las distintas categorías convocadas, consolidando este evento como uno de los más relevantes del calendario local de la disciplina.

En la categoría Infantil Principiantes Singles, el primer lugar fue para Emiliano Gallegos Elvira, seguido por Mateo López Foyo en la segunda posición, mientras que Paulina Maldonado y Ernesto González Sainos completaron el podio.

Dentro de Juveniles Interme-

dios Singles con Ventaja, el campeonato fue para Pedro Sánchez Ortiz, con Daiana Aradillas Cano en el segundo sitio, Geraldine Maldonado Zenteno en tercero y Diego Antonio Vázquez Ortiz en la cuarta posición.

Por su parte, en la categoría Abierta Singles con Ventaja, el título correspondió a Juan Carlos Castillo Nava, seguido por Luis Gutiérrez Navarro, Valeria Hernández Ortega y Christopher Seth Aradillas Cano.

Finalmente, en la categoría Máster Dobles, la dupla conformada por Daniel Luna y Gerardo Guzmán se adjudicó el primer lugar, superando a Omar Vázquez y Jorge Gaeta, quienes finalizaron en segundo. El tercer sitio fue para Arturo Torres y Edgardo Flores, mientras que Antonio Hernández y William Erwin ocuparon la cuarta posición.

Durante la ceremonia de premiación se contó con la presencia del presidium integrado por el Lic. Juan Pablo Lara Rubio, presidente del H. Consejo de Administración; el Lic. Carlos Ignacio Morones García, gerente general; y Pedro Lara Rubio, director general del evento, quienes destacaron la importancia de seguir impulsando el raquetbol y el deporte en general.