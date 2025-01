Experimento de animación

MELBOURNE.- Tal vez acudir en persona a un evento deportivo ya es algo común en la era moderna. También lo es ver la acción real en un televisor, portátil o teléfono. El Abierto de Australia se está sumando a la nueva tendencia en el mundo del deporte al recrear partidos de tenis en forma de videojuego.

El primer torneo de Grand Slam del año, que se extiende hasta el 26 de enero, está transmitiendo en tiempo real partidos animados en su canal de YouTube que imitan lo que está sucediendo en los tres estadios principales.

Los jugadores están representados por personajes que parecen sacados de un juego de Wii —o son retratos exactos de Coco Gauff o Novak Djokovic, quizás, pero los gráficos intentan mostrar los colores correctos de la ropa o los sombreros y bandanas que llevan los atletas y reflejan lo que está ocurriendo en los partidos, con un retraso de aproximadamente un punto.

“A veces creo que es una representación muy precisa del jugador real. Así que es extraño. Es divertido y extraño”, dijo Leylah Fernández, la finalista del Abierto de Estados Unidos 2021 que enfrentará a Gauff en la tercera ronda el viernes. “Todavía no me he visto. Quizás lo haga. Ahora tengo curiosidad, porque he visto a diferentes jugadores… y creo que también quiero verme a mí misma”.

Tennis Australia creó sus propias imágenes para representar a los jugadores, árbitros de silla y recogepelotas.

“La parte maravillosa de esto es que es el movimiento real de los jugadores. Es la trayectoria real de la pelota”, dijo Machar Reid, director de innovación de Tennis Australia, a The Associated Press. “Estamos llevando lo real a lo irreal. Esa es parte de la magia”.

Carlos Alcaraz, campeón de cuatro títulos de Grand Slam a sus 21 años, lo llamó “una buena alternativa”.

Como muchos jugadores que se preparan para futuros oponentes, Fernández a menudo busca en YouTube videos de partidos pasados que ayuden con el reconocimiento. Fue así, reconoció Fernández entre risas, cómo descubrió accidentalmente las repeticiones caricaturescas de Melbourne Park que han estado creando revuelo entre los competidores.

Tenía problemas para encontrar un cierto partido cuando notó una foto en miniatura de dos jugadores, dijo la canadiense.