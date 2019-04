Explota el "Piojo" Herrera en contra de Arturo Brizio

El América perdió 3-2 en su visita a los Diablos Rojos del Toluca y Miguel Herrera explotó contra Arturo Brizio y el arbitraje de Luis Enrique Santander. Las decisiones y procedimiento en relación al VAR han causado que "Piojo" hablara fuerte al término del partido en el Nemesio Diez.

El timonel de Coapa se le fue con todo al presidente de la Comisión de Arbitraje "que el señor Arturo Brizio se calle y se ponga a trabajar. El que se lleva, se aguanta, él salió primero a decir cosas de nosotros", señaló Miguel.

"Por qué tanto está discutiendo con los de arriba (VAR), por qué pierde el tiempo y no va a revisar la jugada" cuestionó Herrera. El estratega de las Águilas reiteró que no saben usar el video arbitraje "Si va a revisar, no debe sacar amarillas, no saben utilizarlo".

"Es tarjeta roja o no sanciones, eso dice la regla, si no se la saben es su problema", mencionó Herrera.