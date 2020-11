Explota Miguel Herrera en contra de la Concacaf

El técnico de América, Miguel Herrera, se mostró en contra de disputar la Concachampions, sin embargo, tendrá que acatar la decisión tomada por las autoridades de la Concacaf.

Este último organismo dio a conocer que se reanudará la competencia que se pospuso por la pandemia del Covid-19, a partir del 15 de diciembre y concluirá el 22 del mismo mes.

América tiene ventaja en los cuartos de final, después de que se impuso 3-0 al Atlanta United. Todos los partidos se disputarán dentro de una burbuja como lo hizo la MLS para evitar contagios.

"Desafortunadamente tenemos que enfrentar este torneo, no tiene el fondo que buscamos porque seguramente no habrá mundial de clubes pero hay que acabarlo", declaró Herrera para entrevista con WRadio.

Todo indica que no se realizará el Mundial de Clubes debido al aumento en la cantidad de contagios de Covid-19, por ello, el ganador de la Concachampios no tendrá la posibilidad de participar en ningún evento internacional extra.