Expulsan a peloteros de Grandes Ligas por acudir a un bar

Los Indians de Cleveland fueron un paso más allá de poner a Mike Clevinger y Zach Plesac en cuarentena. Han sido expulsados del equipo y no se sabe cuándo regresarán.

Cleveland colocó a los dos lanzadores abridores en la lista restringida luego de que los diestros rompieron las reglas del equipo y los protocolos de las Grandes Ligas al dejar su hotel en Chicago el fin de semana pasado y arriesgarse a exponerse al virus Covid-19.

"Este duele un poco", dijo el manager de los Indians, Terry Francona, quien regresó el martes de una semana de ausencia para abordar un problema médico persistente y encontrar a su equipo lidiando con una situación interna que podría afectar su temporada.

"Lo afrontaremos como siempre", añadió Francona. "Nos preocupamos el uno por el otro. No significa que no se decepcionen el uno con el otro o incluso que se enojen a veces. Pero lo que me importa es mejorarlo".

Clevinger y Plesac salieron el sábado por la noche con un grupo de personas tras la victoria de los Indios sobre los Medias Blancas. El equipo había implementado un código de conducta para que los jugadores lo siguieran en los viajes por carretera, prohibiéndoles socializar fuera de los jugadores y el personal del equipo.

Una vez que supieron que Plesac iba a salir, los Indios inmediatamente le consiguieron un servicio de automóvil para llevarlo a Cleveland. Pero el equipo no sabía que Clevinger había estado con él hasta después de que voló de regreso a Ohio con sus compañeros de equipo, entrenadores y otro personal.

Clevinger emitió un comunicado el martes, diciendo que rompió la "confianza implícita" de sus compañeros de equipo. Dijo que el mayor error que cometió fue "no confesar inmediatamente a mis compañeros de equipo".

"Les debo algo mejor", dijo Clevinger. "Ahora me doy cuenta de que al exponerme a una sola persona más de lo necesario, me estoy poniendo en riesgo a mí mismo, a mis compañeros, a los muchachos contra los que compito, a los árbitros, al personal, a la organización de los Indios y al juego que amo. . No hay excusa para mis acciones y solo puedo asumir la responsabilidad y aprender de mis errores".

El presidente del equipo, Chris Antonetti, no divulgó ningún detalle sobre cómo se enteró el equipo de la indiscreción de Clevinger. Antonetti dijo que ha hablado con Clevinger y que el joven de espíritu libre de 29 años entiende que violó las reglas del equipo.

No pueden estar 100 por ciento seguros, pero los Indians no creen que Plesac o Clevinger hayan entrado en contacto con alguien que tenga el virus. Ambos jugadores serán evaluados el miércoles y el equipo consultará con expertos médicos en base a esos resultados.

Antonetti dijo que la decisión de ponerlos en la lista restringida no era obligatoria, pero la organización considerara que era apropiado dadas sus acciones.

"No es ideal", dijo. "Pero sentimos que era lo correcto. Dijimos desde el principio, incluso si se remonta al 13 de marzo, continuaremos priorizando la salud y el bienestar de nuestros jugadores y personal. Basándonos en los comportamientos de Zach y 'Clev', sentimos que tenían un nivel elevado de riesgo, por lo que queríamos asegurarnos de hacer lo que podíamos hacer para proteger al resto de nuestro grupo".