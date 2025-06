Expulsión de Alex Cora en Boston por llamadas de obstrucción

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Alex Cora tiene un récord de 0-2 al discutir llamadas de obstrucción con el árbitro Alan Porter después de que el manager de los Medias Rojas de Boston fue expulsado el lunes en la quinta entrada de una derrota por 9-5 ante los Angelinos de Los Ángeles, el segundo juego consecutivo en el que Cora fue expulsado.

Boston estaba abajo 5-4 cuando Jarren Duran conectó un doble para iniciar la quinta entrada. Abraham Toro bateó un rodado al campocorto, pero Duran dudó antes de dirigirse a tercera y fue eliminado en una persecución del segunda base de los Angelinos, Christian Moore.

Moore luego giró y lanzó a la segunda base, donde el tercera base venezolano de los Angelinos, Luis Rengifo, estaba cubriendo, para eliminar a Toro que intentaba avanzar. Cora argumentó que Rengifo bloqueó la base con su rodilla y fue expulsado después de una larga discusión con Porter, quien decidió que era out.

Porter expulsó a Cora por discutir una jugada similar en un juego contra Minnesota el pasado 22 de septiembre después de que el lanzador de los Medias Rojas, Nick Pivetta, lanzara al segunda base Vaughn Grissom en un intento de sorprender a Byron Buxton.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Buxton estaba a salvo, pero los Mellizos argumentaron que Grissom bloqueó el camino de Buxton a la base con su rodilla. Los árbitros finalmente estuvieron de acuerdo y Buxton fue premiado con la tercera base.

"Nuestro punto de vista era que él estaba bloqueando la base", dijo Cora, refiriéndose a la jugada del lunes por la noche. "Supongo que la regla es que si va a ser out fácilmente, pueden hacer eso. Pero tuvimos una situación similar el año pasado con el mismo equipo de árbitros... y Alan revirtió la decisión".

"Ese era todo el punto que estaba tratando de hacer: sucedió hace seis meses, la misma situación, y fue revertida. Tal vez él tenga razón, ya sabes, si iba a estar a salvo, pero quería asegurarme".

La Regla 6.00(h) de las Grandes Ligas de Béisbol otorga la base al corredor cuando se determina que el fildeador ha impedido el avance del corredor mientras no está en posesión de la pelota y no está en el acto de fildear la pelota.

Porter, sin embargo, le dijo a los reporteros que había una circunstancia atenuante, que el lanzamiento de Moore llegó mucho antes que Toro, quien estaba fuera por varios centímetros, haciendo esencialmente irrelevante una decisión de obstrucción.

"¿El fildeador obstruyó, o el corredor simplemente estaba fuera?" dijo Porter. "Sentimos que el corredor, sin importar lo que el fildeador hubiera hecho en esa situación, estaba fuera. Estaba fuera por mucho. Y eso es parte de no llamar la obstrucción".

Cora no estuvo presente cuando los Angelinos anotaron cuatro carreras en la octava para desempatar el juego, pero vio lo suficiente del tambaleante inicio de Walker Buehler para reconocer que el veterano lanzador derecho podría estar perdiendo su lugar en la rotación.

Con una ventaja de 3-0 antes de subir al montículo, Buehler regaló cuatro bases por bolas y golpeó a dos bateadores durante una primera entrada de cinco carreras y 39 lanzamientos. Terminó con un récord personal de siete bases por bolas en cuatro entradas.

Los Medias Rojas se recuperaron para empatar el marcador en la sexta, sacando a Buehler del apuro, pero tiene un récord de 5-5 con una efectividad de 6.29 en 13 aperturas.

"No puedes dar siete bases por bolas en un juego de béisbol de las grandes ligas y esperar tener éxito", dijo Buehler. "Creo que seguimos intentando cosas diferentes y mirando diferentes cosas, esta mezcla (de lanzamientos) o aquella mezcla, pero al final del día, si no ejecutas y lanzas strikes, realmente no tienes una oportunidad.

Buehler se recuperó de su brutal primera entrada para dejar en blanco a los Angels con un hit en sus últimos tres episodios, quizás ganándose una oportunidad más larga en la rotación del equipo.

"Las segunda, tercera y cuarta entradas fueron realmente buenas", dijo Cora. "La velocidad estaba arriba y el movimiento en sus lanzamientos fue excelente. Hay algunas cosas mecánicas que siente que necesita hacer mejor, pero estará listo para la próxima".

Buehler fue una estrella de postemporada para los Dodgers en los que ganaron tres banderines de la Liga Nacional y una corona de la Serie Mundial de 2017 a 2020. Pero, ¿está preocupado por su lugar en la rotación de Boston?

"Sí, creo que tienes que estarlo", dijo Buehler.