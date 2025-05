F1 Academy: El Camino de las Pilotos Femeninas

LONDRES (AP) — Abbi Pulling nunca pensó que tanta gente querría verla perseguir su sueño de la Fórmula uno.

Tras el éxito de "Drive To Survive", que provocó un auge en la audiencia de la F1 gracias a su mezcla de acción en la pista y visión detrás de cámaras, "F1: The Academy" se estrena en Netflix el miércoles. El documental debe generar una atención sin precedentes a la serie de carreras exclusivamente para mujeres.

El documental es "una gran oportunidad", afirmó Pulling, una piloto británica de 22 años cuya carrera hacia el título de 2024 es el foco de la serie. La serie sigue a F1 Academy, la competencia que fue creada en 2022.

"Definitivamente ha cambiado mi vida y ha ayudado a que mi carrera progrese", expresó Pulling a The Associated Press. "La pequeña de ocho años que comenzó en el karting definitivamente nunca habría imaginado cómo todo ha explotado y se ha vuelto tan grande".

Un cambio cultural

Operar una serie de carreras solo para mujeres ha sido controvertido entre algunos fanáticos de la F1. Las pilotos han tenido que lidiar con comentarios burlones e incluso abusivos en las redes sociales.

Para las pilotos, ofrece financiamiento y una oportunidad para consolidar una marca. Pulling, quien sale compartiendo una casa con su manager, dice que no podría haber seguido compitiendo si no fuera por F1 Academy, ni continuar en 2025 si no fuera por ganar el título.

También hay formas sutiles en las que el entorno de F1 Academy es diferente.

"No hay amigas en la pista" es el título del primer episodio de la docuserie, pero las pilotos son un grupo muy unido fuera del circuito. Para una audiencia acostumbrada a las rivalidades de la F1 en "Drive To Survive", ver a las pilotos consolándose después de errores y organizando fiestas de cumpleaños es un poco diferente.

"Como mujer, es como si entras allí y tuvieras tu propio espacio seguro", dijo Bianca Bustamante, una piloto de las Filipinas.

F1 Academy es parte de un cambio cultural más amplio en las carreras de autos. En 2018, la F1 abolió el papel de las "grid girls" —modelos pagadas para pararse frente a los autos de los pilotos— y aunque las carreras de autos siguen siendo dominadas por hombres, los equipos emplean cada vez más mujeres en funciones de ingeniería y estrategia.

"Hace cinco, diez años... el mundo del automovilismo, la comunidad, era muy, muy diferente", comentó Bustamante a AP. "La única vez que las chicas estaban en la parrilla era si eran ´grid girls´, o ´umbrella´ girls (paraguas), o ´podium girls´ (podio). Todas estas cosas que no vemos hoy en día debido a la representación".

Con el objetivo de hacer historia

Ninguna piloto ha comenzado una carrera del campeonato mundial de la F1 en 49 años, ni siquiera ha participado en la clasificación desde 1992, y la última mujer en participar en una sesión oficial de F1 fue Susie Wolff —en la práctica del Gran Premio de Gran Bretaña en 2015. Wolff es ahora la directora general de F1 Academy.

"Lo he vivido. Sé lo difícil que es", manifestó Wolff a AP. "Es mi trabajo establecer algo que brinde a las jóvenes pilotos oportunidades para el futuro, y de principio a fin creo que hemos logrado un gran progreso en un tiempo muy corto".

F1 Academy utiliza autos modificados de Fórmula Cuatro, lo que significa que incluso los mejores pilotos de la serie tienen varios pasos más para llegar a la parrilla de la F1. Aunque puede llevar años desarrollar una piloto a través de las series de desarrollo ultra competitivas de F1, Wolff dice que ese no es el único objetivo.

Ayudar a una piloto a lanzar una carrera de carreras sostenible a largo plazo en cualquier serie es una victoria para F1 Academy, argumenta Wolff, y también lo es alentar a más niñas a comenzar en eventos de karting o unirse al creciente número de ingenieras en F1.

"Es mucho más acogedor ahora, en comparación con cómo era cuando comencé en 2001", señaló Alice Powell, quien asesora a niñas en series de karting, además de ser la manager de Pulling y piloto de desarrollo en la serie totalmente eléctrica de Fórmula E. Powell aseguró que está viendo a más niñas comenzar a nivel de base en Gran Bretaña, y también están teniendo más éxito.

"Las pilotos son mucho más aceptadas. Hay muchas más pilotos en el paddock de karting, lo cual es realmente agradable de ver. Muchas más mecánicas están involucrándose y ayudando a las pilotos más jóvenes también".

El viaje, no el destino

No siempre es fácil seguir lo que hacen las ganadoras de F1 Academy después.

La atención sin precedentes en F1 Academy en comparación con otras series de desarrollo significa que avanzar implica dejar el foco de atención, al menos por ahora.

La recompensa de Pulling por ganar el título fue una plaza completamente financiada en la serie GB3 con sede en Gran Bretaña este año. Eso cuesta mucho más de lo que Pulling podría haber pagado y le permite estar al volante de un auto mucho más rápido, pero tiene una fracción de la audiencia de F1 Academy.

Bustamante, quien utiliza sus habilidades de influencer en las redes sociales para sostener su carrera, también ha recaudado los fondos para unirse a Pulling en GB3. Otras ex pilotos de F1 Academy, como la campeona de 2023 Marta García, han incursionado en otras competiciones.

Las pilotos tienen un máximo de dos años en F1 Academy, con sus costos fuertemente subsidiados por la F1. Los enormes costos de las carreras de autos —que solo aumentan a medida que los autos se vuelven más caros y potentes— significan que el fracaso en F1 Academy podría fácilmente terminar una carrera.

"No ignoro las duras realidades del deporte", dijo Wolff. "Así que el fracaso se convertirá en parte de la travesía para muchas pilotos que no consiguen resultados".