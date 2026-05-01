F1 vuelve a Miami

La Fórmula 1 vuelve a la acción en el Gran Premio de Miami tras una inesperada pausa de cinco semanas, después de que se cancelaran un par de carreras en Oriente Medio debido a la guerra en Irán.

El parón le dio tiempo a la FIA para introducir cambios en el reglamento que los pilotos criticaron con dureza tras las tres primeras carreras del año, por la manera en que la potencia eléctrica de la batería ha cambiado los autos y la competencia.

¿AYUDARÁ?

"Es una caricia", dijo Max Versta-ppen, quien ha sido tan explícito sobre su desagrado por los autos actuales que está considerando abiertamente dejar la F1.

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"Aún no es lo que necesitamos para poder ir realmente a fondo. Es complicado lograr que todos se pongan de acuerdo", continuó. "Solo espero que para el próximo año podamos hacer cambios muy, muy grandes. Como dije, es una caricia, pero tiene que ser más que una caricia, sin duda".

Los pilotos no podrán hacerse una idea real de los cambios hasta el viernes, cuando comiencen las prácticas, así que todo lo que han aprendido hasta ahora se ha limitado al trabajo en el simulador. Aunque los pilotos pudieron dar opiniones sobre cómo debería la FIA abordar las quejas sobre el auto, no están seguros de cuánta influencia tuvieron en realidad.

"La realidad es que no tenemos un asiento en la mesa. Sí interactuamos con la FIA y con la F1 con más frecuencia", manifestó el siete veces campeón Lewis Hamilton. "No somos partes interesadas. Yo les digo: cuando yo hacía las primeras pruebas, era como: ´Ustedes deberían venir a hablarnos y colaborar con nosotros´.

"Es como: ´Háblennos, trabajaremos, y podemos trabajar juntos´. Queremos que este deporte tenga éxito. Es como pequeños pasos de bebé cada vez".

Verstappen reconoció que los pilotos sí tuvieron conversaciones de calidad, pero que hay margen para una relación más sólida de cara al futuro.

"Lo positivo es que hemos tenido algunas buenas reuniones con la Fórmula 1 y la FIA y creo que eso probablemente sea como un punto de partida", comentó Verstappen. "Dentro de unos años, cuando quizá yo ya no esté aquí, realmente espero que, para los futuros pilotos también, haya más aportes de los pilotos hacia los organizadores en general. Sí creo que la mayoría de los pilotos aquí tenemos una buena comprensión y una buena sensación de lo que se necesita para que la Fórmula 1 sea un buen producto, un producto divertido".

"Creo que todos han hecho lo mejor posible para al menos hacer algo. Pero, por supuesto, no cambiará el mundo", agregó.