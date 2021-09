Fabio Jakobsen firma triplete en la Vuelta

SANTA CRUZ DE BEZANA.- Fabio Jakobsen celebró el martes su 25to cumpleaños obsequiándose su tercera victoria en la actual Vuelta a España, con Odd Christian Eiking aferrándose al liderato general.

Con la ayuda de sus compañeros del equipo Deceuninck-Quick Step, el neerlandés Jakobsen prevaleció en un sinuoso final al trayecto de 180 kilómetros (111,8 millas) de la 16ta etapa entre Laredo y Santa Cruz de Bezana en el norte de España.

Jakobsen, triunfador en la cuarta y octava etapa, completó el sprint por delante del belga Jordi Meeus y el italiano Matteo Trentin.

"Un cumpleaños siempre es un buen día, pero estoy encantado con esta victoria", dijo Jakobsen. "Me quedé atrás en la escalada. Los chicos me esperaron, me trajeron de regreso y gané la carrera. Todo es gracias a ellos. Lo único que tenía que hacer era una carrera corta y rápida, y hoy hicieron todo lo demás".

Jakobsen ha conseguido su mejores resultados desde que se recuperó de una aparatosa caída que le dejó luchando por su vida, en un coma inducido, hace más de un año.

Nada cambió en la clasificación general, con Eiking por delante del francés Guillaume Martin y el esloveno Primoz Roglic, bicampeón defensor de la Vuelta.

"Tácticamente hablando, fue quizás mi día más fácil con el maillot rojo, pero por otro lado fue difícil reiniciar después del día de descanso", dijo Eiking. "Me sentí bien pero con sueño todo el día. Al final, hoy no ha sido difícil defender el maillot rojo".

El corredor noruego del equipo Intermarché-Wanty-Gobert aventaja por 54 segundos a Martin (Cofidis) y por 1:36 a Roglic (Jumbo-Visma).

Los colombianos Miguel Ángel López (Movistar), a 3:04, y Egan Bernal (INEOS Grenadiers), 4:21, se ubican quinto y séptimo, respectivamente.

Al encarar la recta final de la Vuelta, los corredores afrontarán el miércoles una 17ma etapa de 185 kilómetros (115 millas). Darán dos vueltas en un circuito que incluye el inédito puerto de la Collada Llomena y una subida final a los Lagos de Covadonga.

"Los Lagos de Covadonga serán muy decisivos para la general", dijo Eiking. "Será una carrera muy dura desde el principio. Será muy divertido correr allí".