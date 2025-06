Faitelson acusa a TV Azteca de manejos similares al crimen organizado

La batalla legal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo entre los equipos de la Liga de Expansión MX y la Federación Mexicana dividió opiniones y además, confrontó a dueños y figuras relevantes del futbol mexicano. David Faitelson, conductor de Televisa, arremetió contra TV Azteca por un reportaje donde enumeraron todas las polémicas de José Luis Higuera, directivo del Atlético de Morelia, club confrontado con la FMF.

A través de un mensaje en redes sociales, Faitelson los acusó de operar como el crimen organizado por atacar a los clubes que buscan defender los derechos que creen que les corresponden.

"La 'guerra sucia' del futbol, manejada desde los intereses de cada grupo. El reportaje de TV Azteca sobre José Luis Higuera una advertencia y un mensaje de la FMF para que los clubes de la Expansión no sigan al supuesto 'líder equivocado'. Es la forma de operar. Y la verdad, no veo, en algunos aspectos, una diferencia tal con el manejo que utiliza el crimen organizado" publicó en X el conductor de Televisa.

Por ahora, la televisora del Ajusco no respondió a la acusación de Faitelson, quien trabajó durante varios años en TV Azteca.