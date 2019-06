Falcao cree que Colombia está cerca de ganarle a Argentina

SALVADOR, Brasil (AP) — Radamel Falcao cree que Colombia está "más cerca" de ganarle otra vez a la Argentina después de 12 años.



"Hace muchísimo tiempo que no se le gana a Argentina, pero tenemos que seguir luchando", afirmó el delantero colombiano el jueves en una rueda de prensa, a dos días del debut contra la Albiceleste en la Copa América de Brasil. "Creo que estamos mucho más cerca. Colombia ha crecido en cuanto a las individualidades que tiene y nos estamos enfocando para fortalecernos como un equipo".

Para encontrar la última victoria de Colombia ante Argentina habría que remontarse a 2007 por las eliminatorias sudamericanas. En la Copa América, los argentinos se impusieron en siete de 13 enfrentamientos. Los cafeteros ganaron apenas dos.

Volverán a toparse el sábado en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador al abrir el Grupo B del certamen continental.

El capitán colombiano de 33 años enfatizó que "esta selección ha decidido vivir según esta mentalidad de creer, de luchar y eso lo vamos a tener que seguir plasmando en el campo".

No es el debut que ambos equipos hubieran elegido.

Colombia acaba de iniciar un nuevo proceso al mando del portugués Carlos Queiroz, quien reemplazó al argentino José Pekerman. Argentina, por su parte, ha retirado a varios históricos y ahora el capitán Lionel Messi es el líder de una camada joven que tendrá su bautismo en un torneo oficial con la selección.

"Vamos a enfrentar una selección Argentina que está en recambio, pero que sigue contando con algunos jugadores muy importantes. Siempre Argentina va a ser candidato junto a Brasil para esta Copa América", analizó el Tigre. "Tenemos que jugar bien al fútbol, algo que Colombia ya tiene. Una de sus características (por los argentinos) es no dar por perdida una pelota en el partido y nosotros tendremos que redoblar ese esfuerzo".

Para el arquero David Ospina "nosotros estamos trabajando para mantener nuestro arco en cero, que va a ser fundamental en este partido. Pero sabemos que nosotros adelante también tenemos jugadores que pueden abrir el partido".

¿Messi?

"Sabemos lo que es, es un jugador que en cualquier momento puede definir un partido con una genialidad. Pero alrededor de él también hay otros jugadores muy importantes. Estamos trabajando para mantener esa solidez en la parte de atrás. Contamos con jugadores de experiencia que ya han enfrentado esta clase de partidos", comentó el guardameta que disputó la última temporada cedido a préstamo al Napoli italiano.

En los últimos ocho enfrentamientos, Colombia apenas le anotó un gol. El invicto en el arco argentino lleva 496 minutos.

Queiroz apuesta que la convivencia en ataque de dos nueve de área como Falcao y Duvan Zapata le aporte el poder de fuego que necesita. Zapata aportó 23 goles en la campaña que llevó al Atalanta italiano a clasificarse por primera vez a una Liga de Campeones.

"Es indiferente el sistema que se vaya a utilizar, siempre he dicho que hoy en día los jugadores nos adaptamos a cualquier esquema táctico. Tanto Duvan como yo estamos acostumbrados a jugar con un solo punta o dos", reflexionó el delantero del Mónaco de Francia. "He jugado en River, Atlético Madrid y Manchester United con dos puntas. Sé cómo moverme. No habría problema en ese aspecto".