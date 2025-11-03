logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Fotogalería

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Fallece Carlos Hurtado, el polémico promotor del futbol mexicano

La relación entre Carlos Hurtado y Cruz Azul desencadenó polémica en el futbol mexicano

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 07:05 p.m.
A
Fallece Carlos Hurtado, el polémico promotor del futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este lunes se dio a conocer el fallecimiento de un hombre que, desde Miami, Florida, movía muchos hilos en el futbol mexicano. La partida de Carlos Hurtado pone fin a una época en donde los promotores tomaron control del futbol mexicano.

Imposible aceptar que en pleno 2025 la única fotografía que existe de Hurtado sea una completamente borrosa y en donde apenas puede reconocerse un rostro que refleja el misticismo de un personaje de quien incluso su nombre verdadero era una incógnita. La opacidad de sus formas de negociar a crecentan el morbo sobre un personaje con muy mala reputación.

Cruz Azul fue uno de los clubes que más poder le dio a Hurtado dentro de sus instalaciones. Su relación con Guillermo Álvarez Cuevas hirió desde dentro el seno celeste y provocó la furia de uno de sus mayores referentes en la figura de Carlos Hermosillo, quien siempre manifestó su inconformidad con las formas de Hurtado.

El "Señor de Miami" falleció en Ciudad de México y esto despertó muchas dudas sobre la vida del polémico personaje. Divisor de opiniones, arquitecto de una red corrupta en donde Cruz Azul fue el más afectado con fichajes que solo aportaron credibilidad y poder a Hurtado, de lo futbolístico... poco que rescatar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todas las personalidades del futbol mexicano sabían de la existencia de Hurtado, fuera del entorno era un auténtico desconocido. Querido por pocos, cuestionado por un gran sector de la comunidad futbolística, Hurtado se marchó del plano terrenal dejando un legado turbio en el futbol nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece Carlos Hurtado, el polémico promotor del futbol mexicano
Fallece Carlos Hurtado, el polémico promotor del futbol mexicano

Fallece Carlos Hurtado, el polémico promotor del futbol mexicano

SLP

El Universal

La relación entre Carlos Hurtado y Cruz Azul desencadenó polémica en el futbol mexicano

Gabriel Milito elogia a Chicharito Hernández por su influencia en Chivas
Gabriel Milito elogia a Chicharito Hernández por su influencia en Chivas

Gabriel Milito elogia a Chicharito Hernández por su influencia en Chivas

SLP

El Universal

El técnico Gabriel Milito reconoce la importancia de Chicharito Hernández en el equipo de Chivas

Charlyn Corral, la pentacampeona de goleo en la Liga MX Femenil
Charlyn Corral, la pentacampeona de goleo en la Liga MX Femenil

Charlyn Corral, la pentacampeona de goleo en la Liga MX Femenil

SLP

El Universal

La jugadora Charlyn Corral se consagra como máxima goleadora de la Liga MX Femenil con su quinto título.

Carlos Hurtado, el Señor de Miami, muere en Ciudad de México
Carlos Hurtado, el Señor de Miami, muere en Ciudad de México

Carlos Hurtado, el Señor de Miami, muere en Ciudad de México

SLP

El Universal

Carlos Hurtado, vinculado a Cruz Azul, deja un legado en el futbol nacional tras su fallecimiento.