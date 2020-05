Fallece el coach de clavados de México

CDMX.- El entrenador de clavados de Baja California Sur y uno de los entrenadores más reconocidos en México, Yunieski Hernández, falleció el lunes por la madrugada a causa de cáncer, según lo informó el Instituto del Deporte de dicha entidad.

"Agradezco todas las enseñanzas que me dejó. Puedo decir que me siento afortunada de haber sido su alumna, sin duda me quedo siempre con los mejor y con esos momentos en los que sabíamos que habíamos logrado nuestro objetivo por el cual habíamos trabajado con tanto esfuerzo, luchando siempre hasta el final", se lamentó la clavadista Gabriel Agúndez, quien inició sus entrenamientos bajo su tutela.

Hernández cosechó más de 200 medallas estatales en Olimpiadas Nacionales y otros eventos. El cubano también era el entrenador de Arantza Vázquez, quien recientemente venció a Paola Espinosa en el Control Técnico de Clavados de marzo, en el que ganó su pase a la Copa del Mundo de Tokio.

El entrenador caribeño sufrió de un tumor cancerígeno en la cabeza, que le complicó sus últimos años de vida.

"Una gran pérdida para los clavados de México. Descanse en Paz Profe Yuneski. Guardaré en mi memoria sus palabras de felicitación al término de aquel Nacional de Guadalajara. Desde arriba nos seguirá viendo ganar", publicó Rommel Pacheco en sus redes sociales.