Fallece el legendario pitcher Mickey Lolich

Por AP

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece el legendario pitcher Mickey Lolich

DETROIT.- Mickey Lolich, quien se apuntó tres victorias de juego completo para los Tigres de Detroit en la Serie Mundial de 1968, el último lanzador de las Grandes Ligas en lograr esta increíble hazaña, murió el miércoles. Tenía 85 años.

Los Tigres dijeron que la esposa de Lolich les informó que falleció tras una breve estancia en cuidados paliativos. No se proporcionó una causa exacta de la muerte.

Denny McLain fue la estrella del cuerpo de lanzadores de Detroit en 1968, ganando 31 juegos de la temporada regular. Pero Lolich fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, con una efectividad de 1.67 y una victoria en el séptimo juego como visitante sobre Bob Gibson y los Cardenales de San Luis.

Bill Freehan se quitó la máscara de receptor y atrapó un elevado de foul de Tim McCarver para el último out. Lolich saltó a los brazos de Freehan, una imagen icónica de la temporada de campeonato de Detroit.

"Siempre era alguien más, pero finalmente llegó mi día", dijo Lolich afirmó al diario Detroit Free Press en 2018.

Es el número 23 en la lista histórica de ponches con 2.832, por delante de muchos otros que, a diferencia de Lolich, están en el Salón de la Fama, y quinto entre todos los zurdos, según baseball-reference.com.

Lolich fue un héroe inesperado en 1968. Durante una reunión del equipo de la Serie Mundial, recordó cómo el manager Mayo Smith lo envió al bullpen durante gran parte de agosto. Regresó a la rotación de abridores de los Tigres y tuvo un récord de 6-1 en las semanas finales.

"Estaba teniendo algunos problemas, pero había sido un lanzador abridor desde 1964", dijo Lolich, quien estaba molesto por el movimiento al bullpen. "Recuerdo haberle dicho: ´Si ganamos esto este año, será por mí´. Pero solo estaba hablando de la temporada. No estaba hablando de la Serie Mundial". "Me vengué en la Serie Mundial", expresó.

