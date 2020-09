Fallece Road Warrior Animal, leyenda de la WWE

El mundo de la lucha libre se vuelve a vestir de luto con el fallecimiento de Joe Laurinaitis, mejor conocido como Road Warrior Animal y miembro del Salón de la Fama de la WWE, a los 60 años de edad.

La desafortunada noticia la dieron a conocer las grandes figuras de los encordados Hulk Hogan y Tommy Dreamer a través de sus redes sociales, posteriormente, su familia confirmó la muerte.

Las causas del deceso aún no han sido confirmadas, pero su familia comunicó que explicarán los detalles en un comunicado que publicarán a lo largo de este miércoles.

Además de luchar en la WWE, también lo hizo en empresas como WCW, TNA y NJPW. Animal fue conocido por ser parte de una de las parejas más reconocidas en la historia de la lucha libre como lo fue The Legion Of Doom, junto con Road Warrior Hawk y posteriormente con Heinderich.

Fue tres veces campeón en parejas en la WWE, campeón mundial por parejas, de tríos, nacional e internacional de parejas en la NWA, al igual que campeón de parejas con la AWA.