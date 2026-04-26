Fátima Herrera avanza a la final de World Boxing

La boxeadora potosina Fátima Herrera continúa dejando huella en el escenario internacional tras clasificar a la gran final de la World Boxing Cup 2026, que se celebra en Foz do Iguaçu, Brasil. En la categoría de los 48 kilogramos femenil, Herrera logró su pase a la final luego de imponerse por decisión unánime a la argentina Tatiana Milagros Flores en un combate a tres rounds, mostrando dominio y solidez sobre el ring.

Ahora, la pugilista mexicana disputará la medalla de oro frente a la representante de Uzbekistán, Farzona Fozilova, quien avanzó tras vencer a la española Marta López del Árbol por decisión dividida. Fozilova llega al combate con un récord de 30 victorias y 9 derrotas, mientras que Herrera registra una marca de 17 triunfos y 11 descalabros. Con este resultado, la delegación mexicana asegura su primera medalla en el certamen organizado por World Boxing, además de representar un paso importante para la potosina en su objetivo de escalar posiciones en el ranking mundial. La final se disputará este domingo, donde Fátima Herrera buscará conquistar el oro y consolidarse como una de las mejores exponentes de su división en el boxeo amateur, en un proceso clave rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.