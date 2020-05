FC Juárez empata ante Puebla en la eLiga MX

El FC Juárez y Eder Borelli le quitaron el triunfo al Puebla de Eduardo Herrera, al igualarlo por 2-2, en la decimoquinta jornada de la eLiga MX.

La Franja no tardó en imponer condiciones, cuando el personaje de Santiago Ormeño abrió el marcador (19'). Pero los Bravos no regalarían tan fácilmente el partido y respondieron con llegadas más peligrosas.

Incluso, Borelli falló una clara, de frente al arco y con el personaje de Diego Roldán, ése que difícilmente falla en los momentos clave. Pero fue obra de Brian Rubio el que dio vida as los fronterizos (36').

Para la segunda parte, "Lalo" Herrera rompió la paridad, con un tanto de Cristian Tabó (62'); sin embargo, el gozo le duró poco al ser empatado de nueva cuenta, ahora con anotación de Darío Lezcano (67').

De este modo, el Puebla se queda con su cuarto empate del certamen y a media tabla, con 19 puntos, mientras que el FC Juárez también empató por cuarta vez, aunque no ha logrado ganar; suma cuatro unidades desde el fondo de la tabla.

En la J-16 el FC Juárez visita al Querétaro el 3 de junio y Puebla recibe a Monterrey el 1 de junio.