FC Juárez podría llegar a Primera División

Alejandra de la Vega, la presidente de Bravos de Juárez, dijo que si "las estrellas se alinean", su equipo estará en la Primera División de la Liga MX.

A su llegada a Cancún, a la Reunión Anual del Futbol Mexicano, la dirigente mencionó sobre los rumores que hablan de que Lobos BUAP le venderá la franquicia a la organización que ella comanda: "Hay muchas pruebas, y si las estrellas se alinean se darán las cosas y si no... pues no".

En estos momentos, "las estrellas están hacia arriba. Desde que presentamos el proyecto de FC Juárez, de Bravos, la intención es ascender. Lo planteamos como una visión a mediano y largo plazo".

Para De la Vega, la plaza merece un equipo de Primera División desde hace mucho tiempo: "Juárez ha tenido Primera División antes, es una ciudad con un proyecto muy interesante, tiene un millón y medio de habitantes y creo que es la única con estas características que no tienen un equipo ahí".