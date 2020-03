FC Juárez se burla de Carlos Albert en Twitter

Los Bravos de Juárez, mediante sus redes sociales, se burlaron y atacaron al comentarista deportivo Carlos Albert.

El analista publicó una imagen en su cuenta de Twitter, en la que se aprecia el escudo del club, seguido por la frase: "Juárez es el Number One". El tuit fue para criticar esto último.

"El number one... ¿y por qué en inglés?", cuestionó el exfutbolista, y fue entonces cuando el community manager del equipo fronterizo lanzó la polémica respuesta.

"Carlitos, a usted ningún pepper le acomoda... ¿Será que por su avanzada edad no le tocó escuchar a Juan Gabriel cuando todavía le funcionaban los oídos? #ArribaJuarez #JuarezEsElNumberOne" es lo que se lee en la publicación, que hace referencia a la canción "Juárez es el No. 1", de la autoría de Juan Gabriel y en la que un verso dice "Ciudad Juárez es the number one".

De inmediato, usuarios en redes sociales se manifestaron al respecto. Mientras algunos aficionados a los Bravos aplaudieron la burla, otros usuarios la condenaron y se pronunciaron en contra de las faltas de respeto.

Carlitos, a usted ningún pepper le acomoda...¿será que por su avanzada edad no le tocó escuchar a Juan Gabriel cuando todavía le funcionaban los oídos?#ArribaJuarez#JuarezEsElNumberOne — FC Juárez (@fcjuarezoficial) March 20, 2020