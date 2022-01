Fechas y horarios de la Ronda de Comodines de la NFL

Llegó la etapa decisiva de la NFL, luego de 17 semanas de juego y que hasta el último partido se definieron todos los lugares.

Con el Raiders-Chargers se puso fin a la temporada regular, para así darle paso a los Playoffs, la etapa en la que seguirá vivo solamente el que gane, sin margen de error.

El próximo fin de semana empieza la Ronda de Comodines, y así quedaron los horarios para estos encuentros de matar o morir para los equipos.

SÁBADO 15 DE ENERO

Bengals vs Raiders - 15:30 horas (tiempo del centro de México)

Bills vs Patriots - 19:15 horas (tiempo del centro de México)

DOMINGO 16 DE ENERO

Buccaneers vs Eagles - 12:00 horas (tiempo del centro de México)

Cowboys vs San Francisco - 15:30 horas (tiempo del centro de México)

Chiefs vs Steelers - 19:15 horas (tiempo del centro de México)

LUNES 17 DE ENERO

Rams vs Cardinals - 19:15 horas (tiempo del centro de México)

Recordar que los Titans y los Packers esperan rival para la Ronda Divisional, por lo que este fin de semana tendrán descanso.