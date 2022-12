Federación Italiana de Gimnasia protegió a entrenadora denunciada por acoso

ROMA, Italia (EFE).- El presidente de la federación italiana de gimnasia, Gherardo Tecchi, intervino para proteger a la entrenadora Laura Vernizzi, plata en los Juegos Olímpicos de 2004, denunciada en 2018 por malos tratos y acoso a dos niñas de 11 años, según un audio desvelado por el diario italiano 'Repubblica'.

"Si no intervengo, se va a armar un lío", fue lo que dijo Tecchi el pasado 22 de mayo cuando no sabía que su teléfono había sido intervenido, confesando que había protegido cuatro años atrás a Vernizzi tras ser denunciada por los padres de Giada Marchetti, de 11 años, por malos tratos y acoso.

Las declaraciones del mandatario publicadas este lunes han vuelto a poner en la diana a la gimnasia italiana, una disciplina envuelta en la polémica desde que -hace más de un mes- Nina Corradini, promesa de ese deporte, hiciera público el calvario que había vivido durante su etapa en la federación a sus 18 años.

Vernizzi fue sancionada con tres meses de suspensión por los malos tratos y acoso sobre sus dos alumnas de 11 años. Sin embargo, el padre de una de ellas contrató a un investigador privado y adjuntó pruebas de que la entrenadora inhabilitada continuó ejerciendo su trabajo con normalidad durante su período de sanción.

Desde que Corradini expusiera su caso a finales de octubre, varias gimnastas como Anna Basta y Giulia Galtarossa relataron las humillaciones, las presiones desmedidas y los ataques al físico que sufrieron por parte del cuerpo técnico, colocando el debate del modelo de la gimnasia italiana en la portada.

Cuando las gimnastas expusieron lo sucedido, Tecchi emitió un comunicado condenando los actos y poniendo la Federación a disposición de la Fiscalía para esclarecer lo sucedido, hablando de que eran casos aislados.

"Lo que estamos viviendo es algo que, como padre de familia, como abuelo, como entrenador y director deportivo, y como presidente, nunca quise ni imaginé que pasaría. Tengo dos hijas que hacían gimnasia, entrené equipos de voleibol de la Serie A. Pensé en lo que sentiría si fueran mis hijas las que sufrieran así. Esto no puede ni debe volver a suceder", reza el escrito publicado el 5 de noviembre.

"Estoy enfadado, desilusionado, amargado, y les puedo asegurar que toda la Federación ya está colaborando abierta y de forma transparente con la Fiscalía, para poder esclarecer plenamente lo ocurrido", añadió.

Sin embargo, su audio interceptado y los numerosos testimonios, como el de la entrenadora Miriam Patrese, evidencian que no son solo casos aislados, sino que, en palabras de la exgimnasta, "es un sistema".

"Los jurados en su mayoría están formados por jueces de la vieja escuela, formados sobre el famoso modelo ruso, una especie de régimen de terror", explicó Patrese en una entrevista con el mismo medio hace dos semanas.

"Todo el mundo sabe que los jueces tienden a premiar la delgadez. Si no eres delgada te frenan. Haces un ejercicio de oro, pero quedas cuarta si no tienes todos los centímetros bien, si no pareces una niña", apuntó.

En el centro en el que trabaja, Patrese se niega a pesar a sus alumnas y busca convertir el ámbito de la gimnasia en Italia en uno sano.

"Me gustaría que se aceptaran excepciones. Debe cambiar el código de puntuación para que lo haga la mentalidad. En Italia ahora es un sistema, no es suficiente hablar de manzanas podridas, como lo hacen el Comité Olímpico (CONI) y la federación. Necesitamos ampliar la base, hacer que la gimnasia esté abierta a todos, que sea un lugar hermoso para estar", sentenció.