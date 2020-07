Federación Mexicana de Tenis denuncia allanamiento

Semana a semana mientras la pandemia del coronavirus mantiene paralizado todos los circuitos de tenis, los problemas y las acusaciones en el deporte blanco de nuestro país no cesan.

Esta tarde, la Federación Mexicana de Tenis (FMT), mediante un comunicado denunció que sus oficinas ubicadas en la avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 953, colonia El Rosedal, alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, fueron allanadas durante el fin de semana.

De acuerdo al documento, las cerraduras de las puertas de varios salones fueron violadas, incluida la del presidente del organismo Carlos González, así como la del departamento de contabilidad.

También fueron abiertas y vaciadas dos cajas fuertes en las que no había dinero.

La FMT señaló que toda la documentación contable, estadística y personal de la FMT está respaldada digitalmente.

"Para no interferir en las investigaciones, una vez concluidas las diligencias de inspección por parte de la Fiscalía de la CDMX, estaremos en condiciones de dar a conocer los daños materiales, los cuales podrán ser cotejados con el inventario derivado de la diligencia de entrega-recepción, que se realizó el 29 de junio, cuando González López de Lara recibió, como nuevo Presidente, las llaves de la Federación Mexicana de Tenis de manos de José Antonio Flores", sostiene el comunicado.

En la actualidad hay una disputa por l presidencia de la Federación Mexicana de Tenis entre Carlos González y Mario Chávez, quienes han enfatizado cada uno, ser el dirigente electo del deporte blanco en nuestro país.