Felix Auger-Aliassime avanza a semifinal del Abierto de Estados Unidos tras duelo épico

NUEVA YORK (AP) — Felix Auger-Aliassime superó el miércoles a Alex de Miñaur por 4-6, 7-6 (7), 7-5, 7-6 (4) en el Abierto de Estados Unidos, donde libró un duelo de cuatro horas y 10 minutos el miércoles para alcanzar su segunda semifinal de Grand Slam, y la segunda en Flushing Meadows.

La otra vez que Auger-Aliassime, el 25to preclasificado llegó a las semifinales de un torneo major fue en Nueva York en 2021, a los 21 años.

"Hace cuatro años. Se siente como más tiempo", dijo el canadiense, quien avanzó en ese entonces cuando Carlos Alcaraz abandonó su compromiso de cuartos de final por una lesión muscular en una pierna. "Fueron un par de años difíciles".

Auger-Aliassime se enfrentará el viernes al número 1 del ranking Jannik Sinner o al 10 Lorenzo Musetti por un lugar en el partido que definirá al campeón. El número 2 Alcaraz se enfrentará al 7 Novak Djokovic en la otra semifinal.

"No ha terminado. Todavía queda tenis por jugar y los mayores desafíos están por venir", reconoció Auger-Aliassime. "Para eso vivo. Para eso entreno".

Logró 22 aces y terminó con un total de 51 tiros ganadores frente a los 29 del australiano, quien cayó a 0-6 de por vida en cuartos de final de Grand Slam.

"En este momento lo veo como una oportunidad desperdiciada", dijo De Miñaur. "Es difícil".

Auger-Aliassime estuvo a un punto de quedar dos sets abajo cuando De Miñaur tenía ventaja de 6-5 en el desempate del segundo set. Pero Auger-Aliassime borró ese punto de set con un ace a 120 mph. Eso inició una racha en la que ganó cuatro de cinco puntos para igualar el partido a un set por lado.

"Muchos nervios hoy, durante todo el partido. No fue bonito en todo momento", confesó Auger-Aliassime durante su entrevista en la cancha en el estadio Arthur Ashe. "Estaba dispuesto a profundizar mucho y hacer todo lo que pudiera para estar aquí, ahora mismo".

Ésta es la primera vez que Auger-Aliassime elimina a tres jugadores preclasificados durante un mismo major. Sumó esta victoria sobre De Miñaur (8vo) a las obtenidas contra el alemán Alexander Zverev (3ro) en la tercera ronda y el ruso Andrey Rublev (15to) en la cuarta.

¿Qué más sucedió en el Abierto de Estados Unidos el miércoles?

En los cuartos de final femeninos, Amanda Anisimova sorprendió a Iga Swiatek al eliminarla por 6-4, 6-3 en una revancha de la final de Wimbledon ganada por la polaca 6-0, 6-0 hace menos de dos meses. Naomi Osaka se enfrentaba a Karolina Muchova por la noche .

¿Quién juega en el Abierto de Estados Unidos este jueves?

Las semifinales femeninas están programadas para la noche, incluyendo el duelo de la campeona defensora Aryna Sabalenka contra Jessica Pegula. Es una repetición de la final en Flushing Meadows del año pasado, cuando Sabalenka ganó 7-5, 7-5.