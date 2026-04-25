Femenil U17 hace historia en basquet

La selección femenil U17 de San Luis Potosí firmó una participación histórica al conquistar el subcampeonato en el Campeonato Nacional de Básquetbol Ademeba, celebrado en Saltillo, logrando por primera vez en su historia avanzar hasta una final.

El representativo potosino, conformado en su mayoría por jugadoras de Rioverde equipo base que ganó el selectivo estatal y reforzado con talento de la capital, Ciudad Valles y Santa María del Río, superó todas las expectativas en el certamen.

En la fase de grupos, San Luis Potosí finalizó en el segundo lugar tras imponerse a Michoacán y Yucatán, cayendo únicamente ante Nuevo León. Ya en la ronda eliminatoria, volvió a vencer a Michoacán en octavos de final, posteriormente superó a Ciudad de México en cuartos y protagonizó una de las mayores hazañas del torneo al derrotar en semifinales a Nuevo León, rival al que nunca antes habían podido vencer.

Con una estrategia efectiva, precisión en los tiros y una sólida defensa, las potosinas lograron mantener la ventaja durante todo el encuentro, imponiéndose por un margen de 2 a 4 puntos para asegurar su pase a la gran final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el duelo decisivo, el conjunto enfrentó a Chihuahua, una de las potencias nacionales del baloncesto femenil, ante quien no pudieron quedarse con la victoria, obteniendo así un meritorio segundo lugar.

El equipo estuvo integrado por Kiara Fernanda Govea León, Fernanda González Espinoza, Luisa Fernanda Silva Loredo, Aleyra Isabel Ríos Ramírez, Zaret Eunice López Guerrero, Gabriela Mavarak Zamora Pérez, Isabela Martínez Mora, Fernanda Haro, Ana Alicia Medina Zúñiga y Romina Altair Ortega Ortega.

El conjunto fue dirigido por José Alfredo Padrón González, consolidando un proyecto que ya marca un antes y un después para el baloncesto femenil juvenil en el estado.

El logro fue celebrado por cuerpo técnico, familiares y aficionados, destacando el esfuerzo y compromiso de las jugadoras, quienes pusieron en alto el nombre de San Luis Potosí en el escenario nacional. Cabe señalar que los gastos del viaje y participación fueron cubiertos por los propios padres de familia.