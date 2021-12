Fernando Navarro critica el VAR y trolea al Puebla

Fernando Navarro mostró su inconformidad hacia el VAR por la segunda anotación de los Tigres, este miércoles en la ida de las semifinales que se disputó en el Estadio Universitario.

Los dirigidos por Miguel Herrera se impusieron 2-1 ante el León y están cerca de la final del Apertura 2021; sin embargo, en redes sociales se viralizó un video en el que se muestra que existe aparente fuera de juego en la anotación que le dio la vuelta al marcador.

El zaguero de la Fiera tuiteó dos mensajes. El primero con el video antes mencionado: No importa cómo, cuándo, ni contra quien, sigo sin entender el VAR.

Posteriormente escribió: "En el trámite del partido el marcador es justo, Tigres fue mucho mejor que nosotros. Lo inexplicable del VAR es independiente".

Parecía que todo terminaba en esas publicaciones, pero no. La cuenta del Club Puebla retomó la declaración del jugador mexicano y publicó una imagen que decía "Karma"; haciendo alusión a una polémica que se dio en el juego de vuelta de los cuartos de final entre León y La Franja.

Navarro no se quedó sin respuesta y escribió: "Karma o no, lo bueno del futbol es que da revanchas. Nosotros tenemos una pasado mañana. Ustedes hasta el próximo año. Mucho éxito, y que la sequía termine pronto".

León recibe a los Tigres el próximo sábado, para definir al primer finalista del Apertura 2021.