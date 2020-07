Fernando Navarro dio positivo por Covid-19

Un caso más positivo por coronavirus en la Liga MX, esta vez, en León.

Se trata de Fernando Navarro. El jugador de La Fiera publicó vía Instagram que resultó positivo a Covid-19 luego de la prueba que se le realizó.

"Llegó el resultado... es positivo. A partir del jueves hasta ahora y durante 14 días más estaré en aislamiento cumpliendo con los protocolos correspondientes. Al mismo tiempo mi compromiso con mi equipo sigue y trabajaré desde casa para regresar como si nada de esto hubiera pasado... ser fiera es un orgullo", escribió el futbolista.

Incluso, previo a confirmarlo, en su misma cuenta publicó un mensaje donde señaló los motivos por los que no viajó con el equipo para el partido que León disputó ante las Chivas en la Jornada 1 de Guardianes 2020.

"Agradezco a todos por sus mensajes... Tuve calentura y otros síntomas el jueves, estamos a la espera de resultados. Se decidió que no hiciera el viaje para no arriesgar la salud del grupo".