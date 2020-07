Fernando Navarro niega ser negligente ante Covid-19

"Mitotero y negligente", fueron algunos de los agravios que Fernando Navarro recibió durante el fin de semana, luego de anunciar que dio positivo a Covid-19.

"He aprendido a la mala que en las redes sociales hay mucha envidia y odio. He tratado de ignorarlo, pero tengo que aclarar un tema que me afecta directamente. Me difaman", expresó el defensa del León, en un video que compartió en Instagram.

Navarro hizo referencia a unas imágenes compartidas desde hace dos semanas, en las que aparece en un par de establecimientos comerciales.

Cuestionado del por qué no estaba en casa, debido a la contingencia, el futbolista relató que usuarios dijeron "que me lo había ganado [el Covid-19] por mitotero, negligente, por estar en varios lugares de la ciudad y que en mis redes sociales se podía ver. Fuera de mi casa, y como lo compartí antes, estuve en Las Marquesitas y en una barbería, que son mis negocios. A cuidarnos para volver".