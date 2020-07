Fernando Tobio acusa que Toluca lo obligó entrenar con Covid-19

Fernando Tobio, defensa del Toluca, reveló a través de sus redes sociales que dio positivo a Covid-19 y que los Diablos Rojos lo obligaron a entrenar previo a la Copa por México.

"Gracias a todos. ¡Ya estoy mejor del covid-19! Más allá de que me hicieron entrenar con Toluca. Ya estoy mejorando, gracias a todos", escribió en Instagram.

Las sugerencias médicas en caso de estar contagiado es reposo absoluto, debido a que pueden desarrollarse problemas de oxigenación.

El argentino no entraría en planes dentro del plantel de José Manuel de la Torre para el próximo torneo, incluso se ha buscado su salida del club. Ante ello, recibió múltiples críticas en redes sociales y las respondió.

"No vengan a chamullar. Le ponemos el pecho al covid. Pero mercenario no soy", publicó.

El Toluca, que esta noche enfrenta a los Pumas en la última Jornada de la Copa por México, no ha contestado ante las palabras de Tobio.