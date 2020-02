Ferretti "es el pu... amo", dice Luis Fernando Tena

La imagen de Ricardo Ferretti en el futbol mexicano es sinónimo de éxitos y triunfos, pues a lo largo de su carrera, ha cosechado títulos en las instituciones que ha pisado y además, se ha convertido en un referente de la dirección técnica en nuestro país.

Todo esto no pasa desapercibido por el estratega del Guadalajara, quien lo enfrentará este fin de semana en el Estadio Universitario. Luis Fernando Tena no dudó en halagar al timonel felino, añadiendo un curioso adjetivo muy utilizado en Europa.

"Todos quisiéramos ser como el 'Tuca', lleva 10 años ahí y todos quisiéramos permanecer en una gran institución como esta. Claro que es mi deseo, tengo contrato por año y medio, pero ojalá puedan ser 4 o 5 o más, eso quisiéramos todos. El 'Tuca' ha sido el ejemplo para todos, tiene 29 años casi dirigiendo ininterrumpidamente en muchos equipos, ganando títulos, es el ejemplo para todos nosotros en México, todos quisiéramos tener casos como el de él, como dirían en España: es el "puto amo".

La visita de este fin de semana es una de las más complicadas para el Rebaño, que no podrá especular en sacar el resultado tras la racha que ha tomado de perder puntos en el camino.

"Tigres tiene uno de los mejores planteles, es el equipo de la década, es el que más títulos ha ganado en los últimos años, tiene un gran plantel, una gran afición que los empuja, tiene un extraordinario técnico con una brillantísima trayectoria, esperamos al mejor tigres, al de siempre, además tiene un estilo de juego bien definido, esperamos un Tigres durísimo, porque si es verdad no fue su mejor partido contra Pachuca y eso va a hacer que quieran reivindicarse este sábado, siempre ir al Volcán es uno de los partidos más duros del torneo".