Festeja Javier Aguirre triunfo del Leganés

CDMX.- El Club Deportivo Leganés dirigido por Javier Aguirre derrotó, con gol de último minuto de Óscar Rodríguez, 2-1 a la Real Sociedad de San Sebastián, triunfo que no los saca de zona de descenso en la Liga de España, pero sí les da verdadero oxígeno después de una zona complicada con la derrota ante el Barcelona (5-0) en Copa del Rey.

"El Vasco", muy a su estilo, no recordó lo que le dijo al héroe de su equipo después de la anotación, pero se lo vimagina. "No sé qué es lo que le dije a Oscar en la celebración tras el gol. Ahora no me acuerdo. Seguramente le diría ´la puta madre Oscarito qué golazo metiste cabrón´. Algo así seguro".

"He visto a Óscar en partidos y entrenamientos. Cuando vi la falta supe que él iba a patear. Salió todo redondo. Último minuto, sale del banquillo, fue un final feliz. Esto sigue, hoy lo pasamos bien pero mañana hay que darle. Hoy salió el plan", señaló el entrenador mexicano.

"Esto quiero que mis jugadores sepan, que va a ser así todos los días. Hay que sufrir. Nos salió cara y otros cruz. Hay que levantarse siempre. A los nuevos ya les dije ¿viste? esto es lo que hay aquí. Tengo experiencia en estas situaciones. Hay que ser positivo".

También para el autor del primer gol tuvo elogios. "La golpeó que parecía que sabía. Defensa central, imagínate. La manda siempre pa´ allá y va hoy y la mete. Nada está decidido. Ya lo dijo Luis Aragonés: ´las Ligas se deciden en los últimos 10 partidos´", expresó.

Un remanso después de tantas amarguras para el equipo de Javier Aguirre. "A veces crees que vas bien y de repente te meten un viaje. Getafe, Nou Camp... esto es constancia sin bajar la guardia. En cada minuto de cada partido nos jugamos el descenso y los futbolistas entienden dónde estamos".

Con el triunfo el Leganés llegó a 18 puntos, tres más que el último lugar de la tabla, el Espanyol de Barcelona y uno más que el penúltimo, el Celta de Vigo.