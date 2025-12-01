Festín de goles en la Liga Azteca

Este domingo 30 de noviembre amaneció cargado de futbol, calor humano y ese murmullo inconfundible que envuelve las canchas de la Liga Azteca. Entre tambores, gritos, bancas repletas y olor a tierra húmeda, la categoría Estelar Ramiro Leyva vivió una jornada explosiva llena de goleadas, talento y partidos que dejaron huella.

VUELAN ALTO

El primer duelo fue un recital. Los Buitres desplegaron un futbol agresivo, rápido y preciso, dejando a las Mulas de Moreno sin margen de respuesta. Luis Capuchino fue figura con doblete, acompañado por los goles de Óscar Sánchez, Diego Hernández y Alan López, quienes firmaron una victoria redonda de 5–0. Bajo el arbitraje de Ulises Ochoa Madrigal.

GANA CON AUTORIDAD

El conjunto de Neysa 63 salió encendido desde el silbatazo inicial. Con un juego directo y contundente, lograron dobletes de Saíd Rico y Denilson Becerra, suficientes para darle forma a un triunfo sólido por 4–1. Caver intentó reaccionar y encontró el descuento gracias a Ismael Torres, pero nunca logró meterse de lleno en el partido. Nuevamente, el arbitraje de Ulises Ochoa Madrigal mantuvo el orden en un duelo.

DESATA UNA TORMENTA OFENSIVA

La exhibición más contundente de la fecha llegó con el festín goleador del Atlético División, que desarmó por completo al Real Mandil con una actuación que rozó la perfección de 7-1. Erick Francisco Santana fue la figura absoluta con tres goles, acompañado por los dobletes de Miguel González y Alejandro Bartolo.

Un ataque que parecía inagotable. Real Mandil apenas pudo celebrar un destello de esperanza con el gol de Miguel Tamayo, pero la tarde fue totalmente amarilla y azul.

El encuentro estuvo bajo la supervisión del árbitro Luis Antonio Zuñiga Picazzo.

FIRMAN UN 3–3

Uno de los partidos más emocionantes de la fecha lo protagonizaron Real Estanzuela y Deportivo Ramírez, quienes entregaron un vibrante empate a tres goles que mantuvo de pie a los aficionados. Por Estanzuela, Manuel Hernández fue la figura con un doblete, mientras que Oswaldo Rojas completó la cuenta con un remate cruzado que arrancó aplausos en las gradas.

Del otro lado, Ramírez respondió con fuerza, Ricardo Ruiz, Ángel Gabriel Rivera y Jorge Israel Leija firmaron los goles que mantuvieron a su equipo con vida hasta el final. El duelo fue dirigido con precisión por el árbitro Rafael Martínez.

TOROS DIVISIÓN

IMPONE FUERZA

La potencia ofensiva de Toros División volvió a hacerse sentir, esta vez con una victoria clara por 3–1 sobre Abarrotes Muñiz. Eduardo Ortega, en plan grande, se despachó con dos anotaciones, mientras que Francisco Piña selló la tarde con el tercer gol de los Toros. Abarrotes Muñiz logró descontar gracias al inagotable Diego Armando Rodríguez, pero no fue suficiente para poner en aprietos al conjunto taurino. El encuentro estuvo bajo la conducción del árbitro Eduardo Grimaldo Castillo.

El partido entre Blues Stores y Real Saucito quedó pendiente, dejando un hueco de la jornada, aunque se espera que su reprogramación mantenga la misma vibra combativa que caracteriza a ambos equipos.